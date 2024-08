Szykuje się wielki powrót do ekstraklasy! Były reprezentant Polski już na testach!

Śląsk Wrocław zakończył poprzedni sezon z wicemistrzostwem Polski, co dało zespołowi Jacka Magiery możliwość gry w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Działacze są bardzo aktywni na rynku transferowym i ściągnęli do tej pory aż 12 nowych piłkarzy. Do Wrocławia trafili między Marcin Cebula z Rakowa Częstochowa i Arnau Ortiz z Girony.

Kolejny transfer Śląska. Zaskakujący powrót do ekstraklasy

Na tym transfery wrocławskiego klubu się nie kończą. Jak donosi Kanał Sportowy, do Śląska ma się przenieść Jakub Świerczok. Dziennikarze dodali, że piłkarz przebywa już na testach medycznych i niedługo podpisze kontrakt. "Do drużyny z Wrocławia dołączy na zasadzie wolnego transferu, ponieważ przez kilka ostatnich tygodni pozostawał bez klubu" - czytamy.

Jakub Świerczok w przeszłości występował między innymi w FC Kaiserslautern, Łudogorcu Razgrad i Nagoyi Grampus. W 2022 roku Azjatycka Konfederacja Piłkarska zawiesiła go na cztery lata po tym, jak w jego organizmie wykryto niedozwoloną substancję. Na początku 2023 roku Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) wycofał dyskwalifikację. W lutym zeszłego roku przeniósł się do Zagłębia Lubin, gdzie spędził jedynie pół roku. Następnie trafił do trzecioligowej japońskiej Omiyi Ardija. Z tym klubem rozstał się latem tego roku i od tej pory pozostawał bezrobotny.

Świerczok w ekstraklasie rozegrał łącznie 95 meczów, w których strzelił 42 gole. Napastnik jest także byłym reprezentantem Polski. W narodowych barwach wystąpił sześć razy.

Śląsk bardzo słabo rozpoczął trwający sezon ekstraklasy. Po sześciu kolejkach zajmuje 15. miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Zespół odpadł już również z eliminacji Ligi Konferencji po porażce w dwumeczu z St. Gallen.