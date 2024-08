Historyczny transfer w Serie A! Czegoś takiego jeszcze nie było

Do tej pory liga włoska nie miała ani jednego piłkarza, który pochodziłby z Arabii Saudyjskiej. To zmieniło się w trakcie trwającego okna transferowego. Po zawodnika z tego kraju sięgnęła Roma, która wydała niewiele ponad dwa miliony euro na Sauda Abdulhamida z Al-Hilal. To może być potencjalny rywal Nicoli Zalewskiego o miejsce w wyjściowym składzie Romy. "To piłkarz bezpośredni, który często atakuje ze skrzydeł w szybkim tempie i powoduje problemy" - czytamy.

