Polki zachwycają na MŚ! Kolejny kapitalny mecz. Idą jak burza

W środę do gry wróciły Polskie siatkarki, które po wywalczeniu brązowego medalu Ligi Narodów rozegrały pierwsze z trzech towarzyskich spotkań z Turczynkami. Zawodniczki Stefano Lavariniego zaprezentowały znakomitą grę i wygrały z triumfatorkami wspomnianych rozgrywek 3:1. Równie dobrze spisuję się reprezentacja U19, która rywalizuje w mistrzostwach świata.

Polskie juniorski nadal niepokonane na MŚ U19. Znakomite spotkanie liderki

Zawodniczki Waldemara Kawki od początku czempionatu w Chorwacji i na Węgrzech grają jak z nut. Na inauguracje polskie juniorki pokonały 3:1 Meksyk. W drugim spotkaniu grupowym ich rywalkami były Koreanki, które przegrały na otwarcie 2:3 z Amerykankami.

Polki od początku dominowały na parkiecie i szybko wypracowały kilkupunktową przewagę. Niebezpiecznie zrobiło się jedynie w połowie seta, kiedy rywalki odrobiły stratę i zbliżyły się na jeden punkt (13:12). Sześć kolejnych akcji wygrały jednak nasze zawodniczki, które wróciły na pewne prowadzenie. Nie oddały go już do końca, wygrywając 25:19.

Najbardziej wyrównany był drugi set, w którym Koreanki nie odstawały od zawodniczek trenera Kawki. Początek należał do rywalek, jednak Polki szybko wyrównały wynik. Gra na remis utrzymywała się aż do decydujących fragmentów. Od stanu 20:20 nasze siatkarki wygrały trzy kolejne akcje i choć po chwili na tablicy wyników pojawił się remis, ostatecznie cieszyły się ze zwycięstwa 25:23.

Trzecia odsłona to już totalna dominacja reprezentantek Polski. Kolejne serie punktowe pozwalały im budować coraz większą przewagę, co doprowadziło do zwycięstwa 25:16 i końcowego triumfu 3:0 (25:19, 25:23, 25:16). Niekwestionowaną liderką drużyny była Martyna Podlaska, która zdobyła aż 21 punktów. Atakująca do skutecznych ataków dołożyła dwie punktowe zagrywki. Jednym z największych atutów naszej drużyny był z kolei blok. Polki zdobyły w tym elemencie 12 punktów przy tylko dwóch blokach rywalek.

Zawodniczki Waldemara Kawki kolejne spotkanie na mistrzostwach świata rozegrają już w czwartek 3 sierpnia. Rywalkami Polek, które po dwóch meczach są liderkami grupy D, będą reprezentantki Serbii.

Tabela grupy D po zwycięstwie Polek z Koreankami: