Skorupski bohaterem w finale Pucharu Włoch! Czekali na to ponad pół wieku

To była 53. minuta spotkania na Stadio Olimpico w finale Pucharu Włoch. Wtedy Bologna grała w ataku pozycyjnym. Giovanni Fabbian zagrał prostopadłą piłkę w kierunku Riccardo Orsoliniego. Theo Hernandez zdołał wybić piłkę spod nóg gracza Bolonii, ale najsprytniejszy okazał się Dan Ndoye, który pokonał Mike'a Maignana. Było 1:0 dla Bolonii.

22 i 51 - tyle lat czekał AC Milan i Bologna na wygranie kolejnego Pucharu Włoch. Dużo trudniejszą drogę do finału miał zespół Sergio Conceicao, który najpierw pokonał 3:1 Romę, a potem wyeliminował w półfinale Inter Mediolan, pokonując 4:1 derbowego rywala w dwumeczu. Milan wygrywał te rozgrywki, gdy jego trenerem był Carlo Ancelotti.

Łukasz Skorupski stanął przed szansą, by zostać kolejnym Polakiem z wygranym Pucharem Włoch. Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik wygrywali te trofea z Juventusem, a w sezonie 23/24 Milik był nawet królem strzelców tych rozgrywek. Milik wygrywał Puchar Włoch także z Napoli tak jak Piotr Zieliński. Skorupski mógł wygrać pierwsze trofeum w karierze.

Skorupski był bohaterem w pierwszej połowie. Pierwsze trofeum Polaka w karierze

W ósmej minucie Milan mógł objąć prowadzenie. Wtedy Juan Miranda dośrodkował piłkę w pole karne Milanu, a Santiago Castro uderzył ją głową. W tej sytuacji znakomicie zachował się Mike Maignan, który odbił piłkę do boku. Dwie minuty później bohaterem był Skorupski.

Wtedy Alex Jimenez dośrodkował piłkę z prawej strony boiska. Sam Beukema chciał ją wybić za linię, ale piłka szła w kierunku własnej bramki. Skorupski obronił pierwszy strzał, a potem zareagował świetnie po raz drugi, gdy Luka Jović był blisko piłki.

Przez długi czas niewiele się działo, Bologna miała większe posiadanie piłki, aż nadeszła 33. minuta. Wtedy Jimenez zagrał prostopadłą piłkę do Rafaela Leao, a Portugalczyk mógł stanąć naprzeciwko Skorupskiego. Leao uderzył wyraźnie obok bramki Polaka, a na domiar złego w tej sytuacji był spalony, więc potencjalny gol Milanu byłby nieuznany.

Zanim Ndoye strzelił gola na 1:0, to Bologna miała jeszcze jedną okazję, by zagrozić Milanowi. Emil Holm uderzył sprzed pola karnego, natomiast ta próba była niecelna. Później Leao złożył się do przewrotki w polu karnym rywala, natomiast nie trafił czysto. W 57. minucie Skorupski musiał wyjść poza pole karne, by uprzedzić Leao i wybić piłkę.

20 minut później Ndoye miał świetną szansę, by strzelić drugiego gola w tym meczu. Szwajcar uderzył z woleja lewą nogą, ale piłka nie leciała w kierunku Maignana. Skorupski zachował czujność do samego końca, m.in. w sytuacji, gdy Santiago Gimenez nie przyjął dobrze piłki w polu karnym. Polak świetnie dyrygował linią defensywną Bolonii.

Ostatecznie Bologna wygrała 1:0 z Milanem, co oznacza, że zespół Vincenzo Italiano jest już pewny udziału co najmniej w Lidze Europy. Aktualnie Bologna zajmuje siódme miejsce z 62 punktami i traci dwa do czwartego Juventusu. Milan ma 60 punktów po 36 meczach i wciąż musi walczyć o miejsce w europejskich pucharach w kolejnym sezonie.