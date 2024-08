Raducanu przyszła na spotkanie z dziennikarzami. Nagle poleciały łzy

Miał być stempel potwierdzający rosnącą formę i chęć powrotu do czołówki po licznych kłopotach zdrowotnych, a wyszła jedna, wielka klapa. Emma Raducanu z pewnością liczyła na świetny wynik w miejscu, gdzie jej kariera w 2021 roku wskoczyła na zupełnie nowy poziom. To w Nowym Jorku w 2021 roku świat o niej usłyszał. To tam dokonała czegoś, czego wiele znakomitych zawodniczek nie potrafiło i wygrała turniej wielkoszlemowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek: Cieszę się, że ten sezon kończę przed polskimi kibicami. Mamy co świętować

US Open szybko się zaczął, a dla Raducanu skończył jeszcze szybciej

Niestety tym razem udział w US Open okazał się dla Raducanu bardzo brutalny. Podobnie jak brutalny i agresywny był styl Sofii Kenin. Amerykanka w meczu z Brytyjką nie kalkulowała. Niewymuszone błędy niespecjalnie ją obchodziły (popełniła ich aż 40). Ważniejsze były winnery, a tych zanotowała 45. Do tego skuteczność w kluczowych momentach i tak oto zrodził się triumf. Triumf będący jednocześnie dramatem 21-letniej Brytyjki.

Raducanu nie wytrzymała na konferencji. Emocje wzięły górę

O tym jak mocno ją to dotknęło, mogliśmy przekonać się podczas konferencji pomeczowej. Raducanu przygnębiona odpowiadała na pytania dziennikarzy, a w pewnym momencie na jej twarzy widać było łzy, zaś jej głos się załamywał. - Czuję się smutna i zdołowana. To był turniej, w którym w szczególności chciałam dobrze wypaść. Pierwszego seta kompletnie przespałam, ale już w drugim i trzecim nie było tak źle. Pokazałam trochę jakości, ale to po prostu nie wystarczyło - mówiła Brytyjka.

Niektórzy przyczyn jej porażki doszukiwali się w tym, że Raducanu zbyt mało grała przed samym turniejem. Przypomnijmy, że Brytyjka od rozgrywanego na początku lipca Wimbledonu wzięła udział tylko w jednych zawodach. Mowa o turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Raducanu odpadła tam w ćwierćfinale pokonana przez Paulę Badosę (6:4, 5:7, 4:6). Jak do takich podejrzeń odniosła się Brytyjka?

- Myślę, że powinnam była grać więcej przed US Open. Gdy grasz regularnie, od razu gra ci się też przyjemniej. Wyciągnę z tego wnioski i w przyszłości będę lepiej zarządzała swoim grafikiem - oceniła Emma Raducanu.