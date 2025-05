Rosjanie tylko na to czekali. Te słowa o Polakach niosą się po świecie

Iga Świątek poległa w sobotę z Danielle Collins 2:6, 5:7 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Tym samym wiemy, że nie obroni tytułu na kortach Foro Italico. "To jej najgorszy wynik w tej imprezie od pięciu lat" - zauważył Dominik Senkowski ze Sport.pl. Spora krytyka spadła na naszą zawodniczkę, która od kilku miesięcy ma wyraźny kryzys. Nieoczekiwanie w obronę wziął ją za to Andy Roddick.

Zagraniczne media reagują na słowa Roddicka. "Mocna wiadomość"

- Ona przebiła całą moją karierę w jednym turnieju i to o wiele, wiele razy - rozpoczął Roddick, nawiązując do triumfów Świątek w Roland Garros. - To może być dziwnego rodzaju komplement, że wszczynamy alarm, gdy będzie czwarta w rankingu - przyznał. I nagle uderzył w polskie media. - Przepraszam, ale jeśli jesteś dziennikarzem z Polski i miażdżysz Igę regularnie, to jesteś pier****nym kretynem. Jesteś. Przepraszam, ale to najlepszy sportowiec, jakiego kiedykolwiek mieliście - wypalił mistrz US Open 2003.

Na te słowa zdążyły zareagować zagraniczne portale. The Tennis Gazette zaznaczył, że Amerykanin "nie powstrzymał się" i była to "mocna wiadomość w kierunku polskich dziennikarzy". Mimo to zauważono, że Świątek "jest prawdopodobnie najbardziej bezbronną zawodniczką, jaką kiedykolwiek widzieli na korcie". Na tym nie koniec. "Aura niezwyciężoności, którą kiedyś miała, najwyraźniej zniknęła, a jej obrona tytułu jest bardziej zagrożona niż kiedykolwiek wcześniej" - przekazano.

O wypowiedzi Amerykanina wspomniał również Championat.com, tak samo zresztą jak portal We Love Tennis. "Roddick nie przebierał w słowach. Nie wahał się być złośliwy wobec medialnych krytyków z Polski odnośnie do kryzysu Igi Świątek" - czytamy.

Tennisuptodate.com podkreślił, że "Roddick broni załamania Świątek w obliczu rosnącej presji". Były tenisista tłumaczył, że Polka ma aktualnie zdecydowanie trudniejsze zadanie, gdyż w porównaniu do starszej Aryny Sabalenki, musi sobie radzić z oczekiwaniami zdecydowanie dłużej, co również wypunktowali dziennikarze.

Iga Świątek nie wygrała ani jednego turnieju w tym sezonie. Mało tego, od ubiegłorocznego Roland Garros nie doszła nawet do finału. Poza tym straciła już sporo punktów w turniejach na kortach ziemnych, co będzie skutkowało spadkiem na czwarte miejsce w rankingu WTA. Niebawem stanie za to do obrony tytułu na kortach RG. Te zawody rozpoczynają się 25 maja.