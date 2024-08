Iga Świątek od razu wypaliła przed kamerą. "Tak nie powinno być"

Iga Świątek z pewnymi problemami, ale w końcu jest drugiej rundzie US Open. W pierwszym meczu przez blisko dwie godziny walczyła ze szczęśliwą przegraną Kamilą Rachimową (104. WTA), ale ostatecznie wygrała 6:4, 7:6 (8:6). Po spotkaniu tradycyjnie odpowiedziała na kilka pytań dziennikarzy.

Tak Świątek weszła w US Open. Znamienne słowa. "Próbowałam "

Mecz był dla Polki łatwy tylko na początku pierwszego seta. Prowadziła już 4:0, ale wtedy nastąpił moment pewnego rozprężenia. Przegrała trzy gemy z rzędu, ale w końcu przerwała kiepską serię. Wyszła na 5:3, a po chwili miała pierwszą piłkę setową. Przy serwisie rywalki nie udało się z niej skorzystać, ale przy własnym już tak i Świątek wygrała do czterech. Druga odsłona była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Wydawało się, że decydujące będzie przełamanie w trzecim gemie. Tak się jednak nie stało. Rachimowa również przełamała i doprowadziła do tie-breaka. W nim miała trzy piłki setowe, ale Świątek odwróciła losy rywalizacji. Od stanu 3:6 wygrała pięć akcji z rzędu, tie-breaka 8:6, a cały mecz w dwóch setach.

Tuż po meczu udzieliła dla organizatorów krótkiego wywiadu na korcie. - Próbowałam zaadaptować się do kortu Arthura Ashe'a. Chciałam poczuć się tutaj jak na najlepiej. Jestem pewna, że z dnia na dzień będę nabierać rytmu. Ten kort jest niesamowity. To największy stadion w tenisie. Na pewno czuję, że to naprawdę wielka sprawa. Dziękuję wam, że przyszliście i mnie wspieraliście - powiedziała do kibiców.

Świątek nie wiedziała, co się dzieje. "W drugim secie mnie mocno spięło"

Później nasza zawodniczka odpowiedziała na kilka pytań w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Pawłem Kuwikiem. Nie ukrywała, że nie do końca jest zadowolona ze swojej postawy. - Warto z takiego meczu wyciągnąć jakieś wnioski. W drugim secie mnie mocno spięło, więc starałam się po prostu skoncentrować bardziej na tenisie niż na tym, co się dzieje dookoła. Mój poziom drastycznie się zmienił i tak nie powinno być, więc muszę być bardziej stabilna następnym razem - przyznała.

Świątek pytana była także o zmęczenie długim sezonem, które może teraz dawać się we znaki. - Nie ma co się usprawiedliwiać, bo każdy ma taki sam sezon. Może ja faktycznie zagrałam trochę więcej meczów, bo za każdym razem dochodziłam do dalekich faz turnieju, ale bez dwóch zdań koncentrujemy się tu bardzo mocno na regeneracji. Te turnieje tutaj nigdy nie były dla mnie łatwe, a właściwie ten wynik z 2022 r., jak ktoś sobie to dokładnie obejrzy, to też był po niezłych przebojach. Muszę teraz skoncentrować się na ciężkiej pracy i czasami wyszarpać te mecze - zakończyła.