Komentatorzy rozkładali ręce na to, co robi Świątek. Zadziwiające

Kibice Igi Świątek mogą odetchnąć z ulgą - przetrwała. Ona po ostatniej piłce meczu z Kamillą Rachimową pewnie też to zrobiła. Nieco żartobliwie można powiedzieć, że liderka światowego rankingu w trakcie meczu pierwszej rundy US Open z Rosjanką wybrała się na siłownię i sama sobie dokładała dodatkowe ciężary. Na szczęście dla siebie i swoich fanów udźwignęła je. Niepokoić może fakt, że przypominało to jej dwa niedawne spotkania. Optymiści dostrzegą zaś, że można było odnieść też wrażenie deja vu, które już aż tak nie martwi, a jest nawiązaniem do występu Polki w Nowym Jorku sprzed dwóch lat.

Po niespełna kwadransie sen się skończył. Świątek zadziwiła komentatorów

- Kamilla Rachimowa ma spory problem, by załapać się na grę - stwierdził po niespełna kwadransie komentujący w Eurosporcie wtorkowy mecz Świątek Dawid Celt. I trudno było się z nim nie zgodzić, bo faworytka błyskawicznie objęła prowadzenie 4:0. Do tego czasu oddała rywalce zaledwie trzy punkty.

Wtedy niektórzy już szykowali się już do sprawdzania, kiedy poprzednio liderka światowego rankingu zanotowała tzw. rower, czyli zwycięstwo 6:0, 6:0. Tyle że zaraz potem euforia przygasła, bo Polka sama sobie skomplikowała życie. Jej kolejne decyzje podyktowane nerwowością zadziwiały. Gdy miała dogodną sytuację, by zagrać forhendem, a na siłę szukała bekhendu, to jeden z komentatorów Eurosportu opisywał, że drugi zareagował rozłożeniem rąk, a obaj zastanawiali się, skąd taki wybór u pewnie prowadzącej pierwszej rakiety świata. Potem było coraz więcej niepotrzebnego ryzyka i błędów. Tych niewymuszonych ostatecznie na jej koncie uzbierało się aż 41.

Zajmującej 104. miejsce w rankingu WTA Rachimowej trzeba oddać, że gdy Świątek wpuściła ją do gry, to z tej szansy umiejętnie nieraz korzystała. Ale kluczowe jest tu właśnie to, że została przez rywalkę znów do meczu wpuszczona. Były nerwy, był pośpiech i po bezpiecznej przewadze nie było już śladu, a zamiast tego było napięcie i stan 4:3.

Zapachniało powtórką z Paryża i Cincinnati. Wymowny gest rywalki Świątek

Na konferencji prasowej przed rozpoczęciem tegorocznego US Open Polka wracała wspomnieniami do edycji sprzed dwóch lat, w której zwyciężyła. Droga do tego triumfu nie była usłana różami. To raczej była mozolna wspinaczka pod górę. Pierwsza rakieta świata męczyła się mocno i dopiero w drugim tygodni zaczęła grać lepiej. Droga przez mękę miała wtedy niespodziewane i bardzo szczęśliwe zakończenie.

Świątek sama powtarza, że do tej pory nie wie, jak wówczas wygrała nowojorski turniej. Zapłaciła za to cenę 12 miesięcy później, gdy wróciła nie tylko bronić tytułu, ale też pierwszego miejsca w rankingu WTA. Pierwsze trzy rundy nie zwiastowały wtedy jeszcze kłopotów. Nie było idealnie, ale wygrywała szybko kolejne mecze. Aż do 1/8 finału - na tym etapie poległa w pojedynku z wyjątkowo dla niej niewygodną Łotyszką Jeleną Ostapenko. Grając po prostu słabo.

- W ubiegłym roku miałam zbyt duży ciężar na ramionach - obrona tytułu, punktów. W tym roku jest nieco inaczej. Staram się skupić na tym, co powinnam robić tenisowo, by grać jak najlepiej. Moje oczekiwania są mniejsze niż poprzednio. Także dlatego, że obecny sezon jest bardzo intensywny i niełatwy z racji choćby igrzysk. Najlepiej więc jeśli skupię się na treningu, pracy na korcie oraz poprawie gry, a nie na wyniku - podkreślała Polka kilka dni temu w rozmowie z dziennikarzami.

Jej nerwowość w pojedynku ze "szczęśliwą przegraną" z eliminacji sugerować może, że całkiem jednak nie udało jej się uwolnić od nerwów. Znaczące pogorszenie gry przy teoretycznie bezpiecznej przewadze przydarzyło się jej w ostatnich tygodniach co najmniej dwukrotnie - w przegranym półfinale igrzysk w Paryżu (w drugim secie prowadziła 4:0, by przegrać 5:7) i w drugiej rundzie w Cincinnati (prowadziła 6:0, 4:1, by ostatecznie wygrać dopiero 6:0, 6:7 (8-10), 6:2).

We wtorek w końcówkach obu partii zaprezentowała jednak wreszcie nieco więcej cierpliwości. Pozwoliło jej to obronić m.in. trzy piłki setowe w drugiej odsłonie i uniknąć trzeciej. Po tym jak doprowadziła w tie-breaku do remisu 6-6, to Rachimowa spojrzała w stronę swojego boksu i z wymownym uśmiechem przyłożyła palec do skroni. Być może chciała pokazać, że ona źle się zachowała w poprzedniej akcji. Ale też przy ostatnich piłkach wróciła chłodna głowa u Świątek.

Z jednej strony ten jej występ może nadmiernie nie uspokajać. Choć ci, którzy chcą widzieć szklankę do połowy pełną, przypomną US Open 2022. W ciągu dwóch tygodni zobaczymy, czy to nawiązanie będzie uzasadnione.