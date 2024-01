Tak Zieliński wygrał najważniejszy mecz w karierze. Polak skradł show [WIDEO]

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh wygrali Australian Open w grze mieszanej. W finale pokonali 6:7(5), 6:4, 11-9 Desiree Krawczyk oraz Neala Skupskiego, choć musieli nawet bronić piłki meczowej. W tym spotkaniu popisali się wieloma widowiskowymi zagraniami.

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh dali popis w finale Australian Open. Ależ pograli

Już w pierwszym secie Polak i Tajwanka mieli trudną sytuację. Przegrywali 4:5 ze stratą przełamania, ale robili sporo, aby przedłużyć swoje szanse na wygranie go. Pomógł w tym choćby świetny return Hsieh po atomowym serwisie Skupskiego.

Zieliński również pokazał wielką klasę. Po zagraniu lobem Skupskiego dobiegł do piłki i stojąc tyłem do siatki, zagrał ją między nogami (tzw. tweener). Okazało się to tym cenniejsze, że po chwili jego partnerka z kortu zdobyła punkt mocnym uderzeniem z powietrza.

W drugim secie polsko-tajwańska para popisała się kapitalną serią czterech z rzędu wygranych gemów od stanu 2:4. Ostatni punkt tego seta był niezwykle efektowny. Hsieh nie wykorzystała świetnej okazji do zakończenia partii, ale Skupski poradził sobie z jej zagraniem. Następnie Zieliński zaczął przebijać piłkę z Krawczyk, aż w końcu Tajwanka sprytnym zagraniem przebiła ją na drugą stronę siatki. Rywali nie uratowała instynktowna interwencja Brytyjczyka.

Jan Zieliński i Su-Wei Hsieh triumfatorami Australian Open. Gigantyczny sukces

Spotkanie rozstrzygnęło się w super tie-breaku. W nim polsko-tajwańska prowadziła już 4-0, aby potem przegrywać 8-9. Jednak udało im się obronić piłkę meczową, a następnie zdobyli dwa kolejne punkty i mogli cieszyć się z wielkiego sukcesu. Dla obojga to pierwszy w karierze wielkoszlemowy tytułu w grze mieszanej (choć Hiesh ma sześć takich tytułów w deblu).

W ten sposób Zieliński powetował sobie niepowodzenie w deblu. W zeszłym roku wraz z Monakijczykiem Hugo Nysem dotarli do finału w Melbourne, ale tym razem odpadli w ćwierćfinale po porażce 4:6, 6:7 (3-7) z Yannickiem Hanfmannem i Dominikiem Koepferem.

