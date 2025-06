Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski? Frankowski ujawnia prawdę

Czy Maciej Skorża zostanie kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski? Prezes PZPN Cezary Kulesza przyznał, że odbył rozmowę z trenerem Urawy Red Diamonds. Gdyby szkoleniowiec zdecydował się zostawić japoński klub i objąć kadrę, to byłby to dla niego w pewnym sensie powrót do drużyny narodowej. W latach 2003-2006 był asystentem selekcjonera Pawła Janasa. Czasy tamtej kadry wspomniał Tomasz Frankowski, były napastnik polskiej kadry. Wszystko opisał w felietonie dla "Przeglądu Sportowego".

Ujawnił prawdę o czasach Skorży w reprezentacji. "Świetny analityk"

"Był wówczas młodym trenerem (w 2003 r. zaledwie 31-letnim), ale już świetnym analitykiem umiejącym przekazać piłkarzowi, czego od niego wymaga, skupiającym się na konkretnych detalach. Faktycznie bardzo dobrze wspominam okres współpracy ze Skorżą, już wtedy był fachowcem. Jestem przekonany, że przez ostatnie 20 lat bardzo mocno wzbogacił swój warsztat. Sięgał po triumfy m.in. w Wiśle Kraków czy Lechu Poznań (dwukrotnie mistrzostwo Polski z tymi dwoma zespołami), odniósł sukcesy w Japonii, wygrywając Azjatycką Ligę Mistrzów" - napisał były reprezentant Polski.

"Podczas zgrupowań reprezentacji nie rozmawialiśmy o nim w kontekście objęcia posady selekcjonera po Janasie, wtedy wydawało się, że jest może zbyt miękki, ale trzeba pamiętać, że miał wówczas nieco ponad 30 lat, a musiał obcować z najlepszymi polskimi piłkarzami, gwiazdami w klubach. Nie zmienia to jednak faktu, że tamta kadra dobrze funkcjonowała także dlatego, że Skorża świetnie wywiązywał się ze swoich zadań, sporo na siebie brał, rozmawiał indywidualnie z piłkarzami, odpowiadał za treningi, rozwiązania taktyczne. Na pierwszym planie - m.in. przed kamerami - był trener Janas, on brał odpowiedzialność za wyniki, ale to jego młody asystent był od czarnej roboty" - dodał Frankowski.

Maciej Skorża po zakończeniu pracy w reprezentacji Polski święcił triumfy w piłce klubowej. Czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski - po dwa razy z Wisłą Kraków i Lechem Poznań, a trzykrotnie zdobywał krajowy puchar - dwukrotnie z Legią Warszawa, a raz z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski.

Z Lechem Poznań zdobył też superpuchar. Jego największym sukcesem pozostaje triumf w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. W finałowym dwumeczu pokonał Al-Hilal (1:1 i 1:0). Jest pierwszym polskim trenerem, który tego dokonał.