Polak wygrał Australian Open! Wielki dreszczowiec w finale. Historyczny sukces

Jan Zieliński w drugiej edycji z rzędu kończył finałem występy Polaków w Australian Open. Poprzednio grał w sobotnim meczu o tytuł w deblu, teraz zostało mu - będące nagrodą pocieszenia - piątkowe spotkanie o taką stawkę w mikście. Rok temu schodził z kortu centralnego w Melbourne po ostatnim meczu rozczarowany porażką, teraz - z trofeum w rękach. Jego pierwszym w karierze trofeum w zawodach tej rangi i sukcesem, jakiego nie odniósł wcześniej nikt z Biało-Czerwonych.

Do pięciu razy sztuka Zielińskiego. Debiut weteranki

Mikst to najmniej prestiżowa konkurencja, która stanowi dla tenisistów dodatek podczas turniejów wielkoszlemowych i igrzysk. Ale Hsieh i Zieliński razem z Krawczyk i Skupskim sprawili, by nikt, kto zdecydował się obejrzeć ich piątkowy finał na żywo, nie żałował tej decyzji. W dwugodzinnym spotkaniu były efektowne zagrania, zwroty akcji i emocje do samego końca.

Rok temu Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys przegrali decydujące spotkanie z australijskim deblem Rinky Hijikata - Jason Kubler, który pojawił się w drabince dzięki "dzikiej karcie". Teraz nie zdołali powtórzyć tamtego największego sukcesu w ich karierze - odpadli w ćwierćfinale. Polak zgłosił się też do miksta, jak robi wielu deblistów. Robił tak też przez cały poprzedni sezon w Wielkim Szlemie, ale wówczas za każdym razem przegrywał mecz otwarcia. Zawsze z inną partnerką. Teraz - przy pierwszy wspólnym występie z Hsieh - ten dodatkowy start osłodził mu wcześniejsze wyeliminowanie w głównej konkurencji.

38-latka z Tajwanu to utytułowana weteranka, która mimo licznych sukcesów w deblu, teraz po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego finału w mikście. Miała dotychczas w dorobku sześć takich tytułów w grze podwójnej kobiet (French Open 2014 i 2023 oraz Wimbledon 2013, 2019, 2021 i 2023). W weekend stanie zaś przed szansą na powiększenie go o kolejny - zagra bowiem też w decydującym spotkaniu w tej konkurencji.

Krawczyk i Skupski są znacznie bardziej zgranym duetem - wspólnie triumfowali już dwukrotnie w Wimbledonie (2021 i 2022). Amerykanka wygrała też w mikście French Open 2021 i US Open 2021 z innym Brytyjczykiem - Joe Salisburym. Skupski z kolei - poza tytułami wywalczonymi razem z nią może jeszcze pochwalić się triumfem w ubiegłorocznej rywalizacji deblowej w Wimbledonie, w której partnerował mu Wesley Koolhof. Ten ostatni współpracuje z Mariuszem Fyrstenbergiem, który jest również trenerem Zielińskiego.

Popisowa akcja Hsieh i Zielińskiego. Test odporności psychicznej i waleczności

W piątek górą jednak był duet "świeżaków". Choć mecz zaczął się od dwóch autowych zagrań Polaka, a on i jego partnerka dopiero po grze na przewagi wygrali gema otwarcia, to później wyraźnie się rozkręcili. Pary szły przez pewien czas równo. Po stronie amerykańsko-brytyjskiego duetu było cały czas skupienie, a u Hsieh i Zielińskiego trochę więcej luzu i tenisowych fajerwerków. Zawodniczka z Tajwanu uśmiechnęła się szeroko w piątym gemie, gdy ledwo zmieściła w korcie piłkę bardzo niepewnym uderzeniem.

Chwilę później - przy stanie 3:3 - nie było jej już do śmiechu, bo przy jej serwisie stracili podanie. W ostatniej akcji nie poradziła sobie z returnem Krawczyk. Zrehabilitowała się w pełni w dziewiątym gemie, kiedy m.in. popisała się punktowym returnem przy mającym niemal 200 km/h prędkości serwisie Skupskiego. Na koniec tego gema Brytyjczyk pomógł jeszcze rywalom, notując podwójny błąd.

Ale polsko-tajwańska para nie musiała liczyć tylko na takie prezenty. W 12. gemie zaliczyła cieszącą oko wymianą - Zieliński popisał się w biegu tweenerem tyłem (zagranie piłki między nogami), a akcję po kolejnych kilku uderzeniach wykończyła czujna Hsieh. Przeciwnicy doprowadzili jednak do tie-breaka, w którym najpierw od stanu 0-2 wygrali trzy akcje z rzędu, a potem wypracowali bardzo cenną dwupunktową przewagę przy remisie 4-4. Tajwanka i Polak obronili pierwszą piłkę setową, ale przy drugiej spasowali.

Druga partia była testem ich odporności psychicznej i waleczności. Po stracie podania przy serwisie Zielińskiego przegrywali już 2:4 i byli dwa gemy od porażki. Wówczas jednak nastąpiła u nich wielka mobilizacja i wygrali cztery kolejne. W obu gemach przy podaniu rywali doszło do walki na przewagi - za pierwszym razem Tajwance i Polakowi pomogło szczęście, bo piłka po zagraniu Krawczyk odbiła się od taśmy i wróciła na stronę jej i Brytyjczyka. Przy drugiej okazji Amerykanka nie poradziła sobie na koniec po zagraniu z głębi kortu 27-latka z Warszawy.

Zwariowany super tie-break. Zieliński dołączył do Fibaka i Kubota. Czarna seria przerwana

Chwilę później on i jego partnerka doprowadzili do remisu w całym meczu i rozstrzygającego super tie-breaka. A jego zaczęli w wymarzony sposób - od prowadzenia 4-0. Nerwowo zrobiło się w drugiej części tego fragmentu pojedynku, gdy najpierw od stanu 7-4 stracili trzy punkty z rzędu, a nieco później musieli bronić piłki meczowej po asie Skupskiego (8-9). Ale dwa kluczowe punkty należały do Polaka i Tajwanki. Po tym ostatnim Zieliński aż przykucnął z wrażenia i złapał się za głowę. Hsieh zaś wzniosła ręce, a po chwili utonęła w ramionach swojego partnera z kortu.

To pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy Zielińskiego, który jest trzecim polskim triumfatorem prestiżowej rywalizacji w Melbourne w seniorskich zmaganiach. Dwaj poprzedni odnieśli sukces w deblu - Wojciech Fibak wraz z Kimem Warwickiem w 1978 roku, a 36 lat później Łukasz Kubot z Robertem Lindstedtem.

Zieliński przerwał też czarną passę Polaków w wielkoszlemowych finałach w mikście. Dotychczas bilans ten wynosił 0-5. Przegraną w takim meczu zanotowali: Jadwiga Jędrzejowska (French Open 1947), Klaudia Jans-Ignacik (French Open 2012), Marcin Matkowski (US Open 2012 i French Open 2015) oraz Alicja Rosolska (US Open 2018).