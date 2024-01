Kiedy gra Iga Świątek? Oto plany Polki. Najnowsze informacje

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą nieudany start w Australian Open. Już w trzeciej rundzie sensacyjnie przegrała 6:3, 3:6, 4:6 z Lindą Noskovą (50. WTA), ale to zbytnio jej nie podłamało. - Przegrałam, ale to nie koniec świata, przede mną kolejne wielkie turnieje i wyzwania - powiedziała.

Zobacz wideo Polka przeszła w Australian Open samą siebie. "Absolutnie największa niespodzianka"

Kiedy gra Iga Świątek? Potwierdzono jej udział w turnieju w Dubaju

Na to, aby ponownie zobaczyć 22-latkę na korcie, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Stanie się to dopiero podczas turnieju WTA 1000 w Dosze, który zostanie rozegrany w dniach 11-17 lutego. To miejsce Polka wspomina bardzo dobrze, triumfowała tam rok temu oraz dwa lata temu i z pewnością będzie chciała wygrać po raz trzeci.

W czwartek 25 stycznia poznaliśmy dalsze plany Świątek. Organizatorzy potwierdzili jej start w turnieju WTA 500 w Dubaju, gdzie również będzie ją czekało trudne zadanie. Zgłosiły się do niego bowiem wszystkie zawodniczki z czołowej dziesiątki rankingu, m.in. Aryna Sabalenka (2. WTA), Jelena Rybakina (3. WTA) oraz Coco Gauff (4. WTA). W zeszłym roku Polka dotarła tam do finału, w którym przegrała 4:6, 2:6 z Barborą Krejcikovą (11. WTA). Zmagania tenisistek w Dubaju rozpoczną się 18 lutego i potrwają do 24 lutego.

Kiedy gra Iga Świątek? Oto potwierdzone starty

11-17 lutego - WTA 1000 w Dosze

18-24 lutego - WTA 500 w Dubaju

Dla Świątek oba turnieje będą bardzo ważne ze względu na sytuację w rankingu WTA. Jeśli nie uda jej się powtórzyć rezultatów z zeszłego roku, starci punkty w zestawieniu. Na tym sporo może zyskać goniąca ją Sabalenka, zwłaszcza że sama nie będzie bronić zbyt dużego dorobku. W poprzednim sezonie w ogóle nie zagrała w Dosze, a w Dubaju odpadła w ćwierćfinale.

Niedługo po zakończeniu rywalizacji kobiet w Dubaju rozpocznie się turniej ATP 500 (26 lutego - 2 marca). Na razie organizatorzy nie ogłosili listy uczestników, ale niewykluczone, że będzie wśród nich Hubert Hurkacz (9. ATP). W zeszłym roku Polak dotarł tam do ćwierćfinału, gdzie przegrał 3:6, 5:7 z Novakiem Djokoviciem (1. ATP).

