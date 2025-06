Fatalne wieści przed Wimbledonem. Iga Świątek już wie. Oficjalnie

Casper Ruud jest jednym z czołowych tenisistów na świecie. Plasuje się na 15. miejscu w rankingu ATP i w czasie swojej kariery zdobył 13 tytułów z 25 rozegranych finałów. Ostatni raz Norweg pojawił się na korcie w maju podczas Rolanda Garrosa, gdzie odpadł w drugiej rundzie z Nuno Borgesem (1:3). Jak sam poinformował - od pewnego czasu ma problemy zdrowotne, które torpedują jego sezon na trawie. Niedawno tenisista informował, że wycofuje się z turnieju ATP 250 na Majorce. - Krótka aktualizacja z mojej strony. Wróciłem na kort. Z kolanem jest znacznie lepiej, ale niestety nie jestem jeszcze w 100 proc. gotowy do rywalizacji - powiedział.

Gwiazda nie weźmie udziału w Wimbledonie

Na nagraniu Ruud wyznał, że jego celem jest powrót na Wimbledon, który wystartuje już 30 czerwca. - Będę dalej trenował i starał się być gotowy na Wimbledon, ale Majorka jest poza moim zasięgiem. Bardzo mi przykro [...], uwielbiam Majorkę i uwielbiam tam jeździć. Byłem tym bardzo podekscytowany, mam nadzieję, że uda mi się tam wrócić innym razem - kontynuował.

Niestety również i ta sztuka mu się nie udała. Oficjalny serwis atptour.com poinformował, że Casper Ruud, Arthur Fils i Zhang Zhizhen wycofali się z Wimbledonu. "Ruud, który zmaga się z kontuzją kolana, nie brał udziału w zawodach od czasu porażki w drugiej rundzie z Nuno Borgesem na Roland Garros w zeszłym miesiącu. Po meczu Ruud przyznał, że zmagał się z kontuzją od kilku tygodni" - czytamy.

Norweg ma bilans 3-5 w Wimbledonie. "Przed swoją kampanią w Roland Garros, Ruud osiągnął największy sukces w swojej karierze i zdobył tytuł na ATP Masters 1000 w Madrycie i dotarł do ćwierćfinału w Rzymie" - podkreśla serwis.

Inni tenisiści również rezygnują z gry

Z kolei Arthur Fils wycofał się z powodu urazu kręgosłupa, który ujawnił po wycofaniu się z Rolanda Garrosa. "Zhang nie startował od Indian Wells w marcu. Chińska gwiazda wycofała się z powodu trwającej kontuzji barku" - czytamy.

Na tej decyzji "skorzystali" Fabio Fognini, Elmer Moller i Lloyd Harris, którzy po ich wycofaniu dostali się do głównej drabinki Wimbledonu.

Świątek partnerką Ruuda w mikście

Warto przypomnieć, że Casper Ruud ma wystąpić z Igą Świątek w turnieju miksta podczas US Open. Rywalizację zaplanowano na 19-20 sierpnia, a w rywalizacji wezmą także udział Novak Djoković, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka czy Qinwen Zheng.

- Jest wspaniałym człowiekiem, skromnym i życzliwym. To prawdziwy dżentelmen. Casper mnie inspiruje. Cieszę się, że na US Open zagramy mecze miksta. I cieszę się też, że wygrał turniej w Madrycie, bo śledziłem jego mecze. Grał niesamowicie i zdecydowanie na to zasłużył - mówiła jakiś czas temu polska tenisistka.