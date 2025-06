Juskowiak wskazał Kuleszy selekcjonera. "Trener bardzo dużej klasy"

Reprezentacja Polski wciąż nie ma trenera. 12 czerwca Michał Probierz poinformował za pośrednictwem social mediów Polskiego Związku Piłki Nożnej, że rezygnuje ze stanowiska selekcjonera. - Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - oświadczył. Teraz Cezary Kulesza musi znaleźć jego następcę.

Były reprezentant Polski zaskoczył wyborem kandydata na selekcjonera

Niektórych powoli zaczyna dziwić i zastanawiać przedłużający się czas na wybór nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Jednak Andrzej Juskowiak jest o to spokojny. W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onet wyznał, że to nie ma większego znaczenia, ale najistotniejsze jest to, by wybrać właściwego kandydata. Wskazał nawet jedno nazwisko.

- Gdybym ja wybierał, to pewnie złożyłbym ofertę Markowi Papszunowi - oświadczył.

Dlaczego akurat taki wybór? - Bo pokazał w Rakowie Częstochowa, że jest trenerem już bardzo dużej klasy. Umie wyciągać z zawodników maksymalnie dużo, wyciska ich jak cytrynę – w najlepszym tego słowa znaczeniu. Proszę zwrócić uwagę, że gdy dwa lata temu odszedł z Częstochowy, Raków od razu obniżył loty. Nie był drużyną, która na koniec walczyła o medale. Po roku wrócił i w minionym sezonie przekonaliśmy się, że Raków znowu jest bardzo mocny - podkreślił.

PZPN nawet nie myśli o Papszunie. "Dobro kadry jest najważniejsze"

W innym wywiadzie dla tego dziennika prezes PZPN Cezary Kulesza wyznał, że nie kontaktował się z nim. - Byłoby chyba nie fair, gdybym tuż przed meczami europejskich pucharów zabrał im Marka - oświadczył. Co na to Andrzej Juskowiak?

- Akurat tym prezes nie powinien się aż tak bardzo przejmować, bo przecież dobro kadry narodowej jest najważniejsze. Zresztą przypominam, że w nie tak odległej przeszłości do kadry bezpośrednio z klubu przychodzili Adam Nawałka i Jerzy Brzęczek. Natomiast w przypadku Czesława Michniewicza było wręcz tak, że kadrę młodzieżową U-21 zostawił dla Legii Warszawa. Jak widać, różne sytuacje się zdarzają - podkreślił.

Zdaniem wielu komentatorów Marek Papszun nie sprawdziłby się jako selekcjoner, gdyż - w przeciwieństwie do klubu - w kadrze nie pracuje się na co dzień, a pięć razy w roku po około 10 dni. - Uważam, że wystarczyłoby mu tyle czasu, żeby przekonać piłkarzy do swojej wizji i jej realizacji - kontynuował.

- Poza tym na pewno optymalnie wykorzystywałby okres między zgrupowaniami. Oglądałby piłkarzy, analizował ich grę i często się z nimi kontaktował. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że by sobie z tym wszystkim poradził - zakończył.