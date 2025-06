Sceny w studiu Polsatu. Hajto ruszył. "Śmiejesz się jeszcze bezczelnie"

Faworytem PZPN-u do objęcia reprezentacji Polski jest Maciej Skorża. Cezary Kulesza w rozmowach z mediami nie ukrywa, że to na tym trenerze zależy mu najbardziej. Tylko że trener Urawy Red Diamonds wcale nie musi być chętny do objęcia obecnej drużyny narodowej: z działającym po omacku PZPN-em, słabymi i skłóconymi zawodnikami, fatalnymi wynikami oraz ogromnym bałaganem dotyczącym opaski kapitańskiej, który przypadłby mu w spadku po Michale Probierzu.

Co powinien zrobić nowy selekcjoner? Hajto nie wytrzymał. "To bzdura"

W takiej sytuacji nie dziwi, że są eksperci, którzy uważają, że nowy selekcjoner - ktokolwiek by nim nie został - powinien się spotkać z piłkarzami jeszcze przed startem wrześniowego zgrupowania, na którym Polacy zagrają z Holandią oraz Finlandią. W "Cafe Futbol" za takim rozwiązaniem opowiedział się dziennikarz Przemysław Pawlak z "Piłki Nożnej".

W ostrych słowach skomentował ten pomysł Tomasz Hajto. - Kompletna dziennikarska bzdura. To bzdura dziennikarska, bo gadaniem się nic nie zrobi. Każdy został w tej sytuacji obrażony: i piłkarze, i trener, i kibice. Teraz piłkarz musi wyjść, bo już dostał po plecach i sam pokazać, że umie grać. Nie trzeba go mobilizować. Przyjedź, proszę cię, zagraj - mówił wściekły Hajto.

- Jesteśmy w takim momencie: dzwonisz, wysyłasz powołanie i pierwsze rozmowy są krótkie. Dzisiaj trzeba zrobić wynik. Dzisiaj musi wyjść drużyna, która przez 90 minut będzie ryła każdy centymetr murawy. Jedno mylisz, bo - sorry, że to powiem, to jest brutalne - nie byłeś nigdy w szatni piłkarskiej. Znasz to z drugiej strony, śmiejesz się jeszcze bezczelnie teraz. Na koniec szatnia reaguje. Teraz tak to się wylało wszystko, że żaden trener nie naprawi tego gadaniem - dodał Hajto.

- Przychodzi taki moment w szatni, że już nie ma trenera, który cokolwiek tam pomoże. Albo zawodnicy w końcu się pobudzą i czy się lubią czy nie, to wyjdą i zaczną na murawie od biegania i walki, albo to się rozsypie całkowicie i jest dramat. Nie ma na ten moment trenera, który przyjdzie i gadaniem coś ułoży - podsumował Hajto.

Kolejne mecze w eliminacjach do mistrzostw świata reprezentacja Polski zagra już we wrześniu. 4 września jej rywalem będzie Holandia, trzy dni później zagra z Finlandią. Wyniki tych spotkań najpewniej zdecydują o tym, czy Biało-Czerwoni pojadą na mundial.