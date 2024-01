Ostateczny koniec! Ależ zjazd wielkiej rywalki Świątek. Nowa era w tenisie

Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina - wydawało się, że to pomiędzy nimi będzie toczyć się walka o panowanie w kobiecym tenisie. Po tym, jak na początku 2022 r. karierę zakończyła Ashleigh Barty, to one wygrały pięć kolejnych turniejów wielkoszlemowych (Świątek dwukrotnie Roland Garros i raz US Open, Sabalenka Australian Open, a Rybakina Wimbledon). Zaczęto mówi nawet o Wielkiej Trójce, ale z czasem rywalizacja ta nabrała innego kształtu.

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Jelena Rybakina miała rywalizować z Igą Świątek i Aryną Sabalenką. Na razie trochę jej do nich brakuje

Dla Rybakiny już druga połowa poprzedniego sezonu nie była udana. W Cincinnati odpadła po kreczu w trzeciej rundzie, na tym samym etapie zakończyła rywalizację w US Open. Później co prawda zagrała w półfinale w Pekinie, ale turniej WTA Finals ponownie sprowadził ją na ziemię - tam odpadła już po fazie grupowej. Przez to rok kończyła na czwartej pozycji w rankingu, za Świątek, Sabalenką oraz Coco Gauff.

Kazaszka miała zatem dodatkową motywację, aby od początku sezonu grać jak najlepiej. W Brisbane spisała się świetnie, zdobyła tytuł, po drodze nie tracąc seta, w dodatku w finale rozbiła 6:0, 6:3 Sabalenkę. Ale gdy tylko wróciła na trzecią pozycję w rankingu, problemy wróciły. W Adelajdzie odpadła w ćwierćfinale, a w Australian Open już w drugiej rundzie po szalonym meczu z Anną Blinkową, 57. zawodniczką rankingu WTA.

Ostatnia porażka będzie niezwykle kosztowna dla Rybakiny. To dlatego, że w zeszłym roku w Melbourne zagrała w finale, zatem straci wiele punktów rankingowych. Przez to znów zaliczy spadek, ale tym razem na piąte miejsce. Jej strata do trzeciej Gauff będzie wynosić ponad 1500 pkt, do Sabalenki ponad 2500 pkt (a może wzrosnąć, jeśli Białorusinka wygra finał AO), a do Świątek ponad 4000 pkt.

Ranking WTA po Australian Open:

Iga Świątek - 9770 pkt Aryna Sabalenka - 8205 lub 8905 pkt Coco Gauff - 7200 pkt Jessica Pegula - 5705 pkt Elena Rybakina - 5688 pkt

Czy to koniec "Wielkiej Trójki" kobiecego tenisa? Iga Świątek mówiła wprost

W tej sytuacji trudno mówić o dawnej "Wielkiej Trójce", gdyż Rybakina nie gra tak stabilnie jak Świątek i Sabalenka, które od dawna zajmują dwa czołowe miejsca w rankingu. Niejako potwierdzają się słowa Polki sprzed kilku miesięcy, która trochę dziwiła się, że tak szybko zaczęto poruszać ten temat. - Tak, dobrze nam idzie, ale wciąż podążamy własnymi drogami, bez względu na to, co stanie się z innymi zawodniczkami - powiedziała. Choć nie ukrywała, że zacięta rywalizacja może działać na jej korzyść.

- Wiem, że Aryna ma cel i motywuje ją fakt, że ją wyprzedzam. Mnie natomiast motywuje świadomość, że ktoś mnie goni. W tym roku obie mamy świetny sezon i gramy naprawdę solidnie, więc mamy powody, by pracować i trenować jeszcze lepiej, stając się coraz lepsze - stwierdziła. Wydaje się, że ona i Sabalenka w najbliższych miesiącach dalej będą walczyć o miano numeru jeden na świecie. Pytanie, czy któraś z rywalek spróbuje do nich dołączyć, a potem zdoła dotrzymać im kroku? Na przykładzie Rybakiny widać, że jest to niezwykle trudne zadanie.

