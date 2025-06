Serbowie łapią się za głowę po meczu z Polską. "Po prostu niewiarygodne"

Reprezentacja Polski pokonała w poniedziałek Serbię 3:1 (22:25, 25:22, 25:22, 25:23) w ósmym meczu w Lidze Narodów. Nie było to wcale łatwe wyzwanie, zwłaszcza że niewiele brakowało, by doszło do tie-breaka. Niezwykle rozczarowane po tej porażce były serbskie media, które wymownie dały temu wyraz. "Nowy wstyd Serbii, gorszego wyniku nigdy nie mieliśmy" - przekazał serwis Telegraf.rs.