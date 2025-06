Burza przed meczem Polska - Serbia w Lidze Narodów. "Zniszczyły wszystko"

"Zniszczyły wszystko, co zbudowały" - tak serbskie media podsumowały to, co dzieje się z ich drużyną siatkarek. Aktualne mistrzynie świata będą kolejnym przeciwnikiem reprezentacji Polski w Lidze Narodów, a mimo to nie musimy mieć wielkich powodów do obaw. Ich ekipa przeżywa obecnie dramatyczne momenty. Dość powiedzieć, że nie wygrała... od prawie roku.