Ale słowa Agnieszki Radwańskiej o Idze Świątek. Taka jest prawda

Po kapitalnej końcówce ubiegłego sezonu wydawało się, że Świątek powalczy też o triumf w Australian Open. Tak się jednak nie stanie. Od początku turniej nie układał się po myśli Polki. Najpierw z problemami pokonała Sofię Kenin (47. WTA) 7:6 (2), 6:2, a potem po ciężkim boju wyeliminowała Danielle Collins (69.) 6:4, 3:6, 6:4. W trzeciej rundzie musiała już uznać wyższość Lindy Noskovej (29.) 6:3, 3:6, 4:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Hurkacz trafił najlepiej, jak mógł. "To jest na plus dla Huberta"

Radwańska wróciła pamięcią do przeszłości. Mówi o Świątek. "Miała potencjał"

Kilka dni temu Agnieszka Radwańska udzieliła obszernego wywiadu kanałowi "Break Point". Nie zabrakło w nim tematu Igi Świątek. W przeszłości Świątek trenowała na warszawskich kortach, gdzie swoje treningi odbywała Radwańska. Z tego tytułu była tenisistka została spytana o to, czy spodziewała się, że 22-letnia dziś Świątek osiągnie w przyszłości wielki sukces w tenisie.

- Na pewno miała potencjał. Jak się patrzyło na trenującą Igę z boku, to już wtedy mówiliśmy, że będzie grać [na najwyższym poziomie - red.], ale na pewno nikt się nie spodziewał, że będzie miała już kilka turniejów wielkoszlemowych na koncie - powiedziała.

Radwańska nie ma wątpliwości, mówiąc o Świątek. "Jest mocna"

Iga Świątek zakończyła poprzedni sezon na pozycji liderki rankingu WTA. Wyprzedziła Arynę Sabalenkę, która była na czele przez osiem tygodni. Polska tenisistka wygrała w sumie sześć turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy. Radwańska dodała, że jej podziw dla Świątek w tym sezonie nie maleje.

- Patrzę na nią z coraz większym podziwem, bo wejść na szczyt, to jedno, a utrzymać się na kolejny rok, to drugie. Kolejne lata, obrona tytułów, pokazała to już nieraz, więc to jest naprawdę niełatwa rzecz. Mówimy o ciągłej presji z każdej strony, a ona sobie z nią nieźle radzi, więc to pokazuje, jak mocna jest zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. (...). Już teraz pokazuje to, że jest gotowa na kolejny sezon na swoim najwyższym poziomie - zakończyła Radwańska.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]