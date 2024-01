Niewiarygodne, co Sabalenka usłyszała z trybun podczas Australian Open [WIDEO]

Aryna Sabalenka (2. WTA) kapitalnie rozpoczęła Australian Open. Najpierw rozbiła Ellę Saidel 6:0, 6:1, następnie pokonała Brendę Fruhvirtovą (96. WTA) 6:2, 6:3, potem rozgromiła Łesię Curenko (31. WTA) 6:0, 6:0, a w przedostatnim starciu bez żadnych problemów wygrała z Amandą Anisimową (214. WTA). I choć wydawało się, że spotkanie z Coco Gauff (3. WTA) będzie dla niej wyjątkowo trudne, to okazało się inaczej.

Szalone słowa młodego kibica w kierunku Aryny Sabalenki. Reakcja mogła być tylko jedna

Oczywiście było to najtrudniejsze starcie Białorusinki w AO, ale ostatecznie pokonała Amerykankę 7:6 (2), 6:4 i po raz drugi z rzędu awansowała do finału turnieju. - Myślę, że byłam w stanie skupić się na sobie i poruszać się dobrze na korcie. Byłam gotowa na wszystko i to był klucz do wygranej. Dodatkowo miałam gigantyczne wsparcie od kibiców. Bardzo wam za to dziękuję - powiedziała tuż po meczu.

Do niecodziennej sytuacji doszło za to nieco później. Rozemocjonowana Białorusinka ruszyła do fanów, aby osobiście podziękować im za doping, a ponadto podpisać kilka piłek. Właśnie wtedy jeden z młodszych kibiców wykrzyczał do niej wymowne zdanie. "Aryna, kocham Cię bardziej, niż moją mamę" - przekazał. Sabalenka błyskawicznie spojrzała się na chłopca i krótko podsumowała jego słowa.

Zwycięstwo nad Gauff pozwoliło Sabalence nie tylko awansować do finału AO, ale również zapisać się na kartach historii tenisa w XXI wieku. Mimo to nawet jeśli wygra cały turniej, to i tak nie wyprzedzi w rankingu WTA Igi Świątek. Nasza zawodniczka ma obecnie 9770 punktów na koncie, podczas gdy po zawodach Sabalenka może mieć maksymalnie 8905 pkt.

Obrończyni tytułu z ubiegłego roku zmierzy się w finale AO niespodziewanie z Chinką Qinwen Zheng (7. WTA). To spotkanie odbędzie się w sobotę 27 stycznia o godzinie 9:30 czasu polskiego.