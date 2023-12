Co za tempo. Tak trenuje Iga Świątek. Może się zakręcić w głowie

Sezon 2023 był bardzo udany dla Igi Świątek. Raszynianka zdobyła wiele tytułów w tourze WTA. Wydaje się jednak, że najbardziej w jej pamięci zapadnie szalona końcówka sezonu i pogoń za Białorusinką Aryną Sabalenką. Wówczas Polka pokonała Jessicę Pegulę 6:1, 6:0 w finale WTA Finals w meksykańskim Cancun i wróciła na pierwsze miejsce w światowym rankingu. Sukcesy przełożyły się na zarobki. 22-latka w kończącym się roku zarobiła na kortach najwięcej spośród wszystkich tenisistek.

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Potem przyszedł czas na krótkie rajskie wakacje na Malediwach. - To jest dla mnie najważniejszy czas, jeśli chodzi o odpoczynek, bo mam aż dwanaście dni przerwy od tenisa. Osiem dni spędziłam tutaj na Malediwach i przyznam, że ten wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania - powiedziała Świątek na filmiku, który w połowie listopada opublikowała na Instagramie.

Iga Świątek pokazała film z treningu. "Praca w toku"

Polka po urlopie na Malediwach, zabrała się do ciężkiej pracy. W mediach społecznościowych 22-latka opublikowała film, na którym widać jak trenuje na siłowni oraz korcie. Świątek rozpoczęła serię ćwiczeń od treningu wzmacniającego mięśnie. Do tego wykorzystywała obciążenia w postaci sztangi oraz gum oporowych. Później pracowała nad kondycją na rowerku stacjonarnym. Kolejnym etapem treningu było przejście na powietrze i praca nad techniką. "Praca w toku" - napisała w opisie, dodając emotikon napiętego bicepsa, oznaczający wytrwałość i siłę fizyczną.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Świetna forma", "to jest klimat! do boju Iga!", "cudowna kobieta", "królowa. Nie mogę się doczekać jej powrotu na kort", "jazda Iga", "dajesz Iga, dajesz" - tak fani Igi zachęcali ją do dalszej pracy.

Kilka dni temu Świątek trenowała z zakrytymi ustami. Polka przekonywała, że sama nie do końca rozumie powody takiego treningu, ale ufa w tej kwestii trenerom. - Do końca nie rozumiem. Trudniej jest oddychać tylko nosem, ale w ten sposób łatwiej jest przyspieszyć tętno - mówiła na jednej z konferencji prasowych.

W grudniu rozpoczynają się dwa turnieje, w których udział weźmie Świątek. W dniach 21-24 grudnia 22-latka zagra w Światowej Lidze Tenisa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a zaledwie pięć dni później rozpoczyna się United Cup. W obu turniejach tenisistce będzie towarzyszył Hubert Hurkacz.