Hurkacz na długo zapamięta to, co usłyszał od Djokovicia. Klasa, klasa, klasa

Dla Djokovića finał turnieju w Genewie był wyjątkowym wydarzeniem. Owszem, sama ranga zawodów serii ATP 250 z pewnością nie robiła wrażenia na 24-krontym triumfatorze Wielkich Szlemów, ale tak się złożyło, że zwycięstwo w Szwajcarii byłoby jego jubileuszowym setnym triumfem w całym tuorze. Hubert Hurkacz nie chciał jednak ułatwić mu tego zadania. Obaj tenisiści na korcie dali z siebie wszystko, ale ostatecznie Serb dopiął swego. Po meczu trwającym 3 godziny i 8 minut, wygrał 5:7, 7:6, 7:6.

Niezwykłe słowa Djokovića o Hurkaczu. "Grałeś lepiej ode mnie i to cud, że wygrałem"

W tradycyjnej przemowie po meczu finałowym Djoković poświęcił sporo miejsca polskiemu tenisiście:-Wiem, jak rozczarowujące jest przegrać w ten sposób i jest mi przykro. Grałeś lepiej ode mnie przez większość meczu i to cud, że wygrałem. Miałem problemy, ale chcę ci oddać szacunek za niesamowity tenis, jaki grałeś w tym tygodniu - komplementował Hurkacza.

Na tym miłe słowa skierowane do Polaka się nie zakończyły. 38-latek podkreślił też, że ceni go nie tylko jako zawodnika, ale też za to, że Hurkacz jest po prostu porządną osobą.

Djoković:- Dziękuję za to, że inspirujesz mnie i nas wszystkich. Jesteś niesamowitym graczem, ale co ważniejsze, cały tour wie, jakim jesteś dobrym człowiekiem. Myślę, że wszyscy ludzie, którzy mogą Cię nie znać zbyt dobrze, powinni wiedzieć, jak miły jesteś i jak bardzo szanujesz innych. Dziękuję twojej rodzinie, twojemu zespołowi i wszystkim, którzy są ci bliscy.

Nole miał do Hurkacza nietypową prośbę. "Obojętnie jaki będzie wynik, oby było mniej nerwów"

Po wywalczeniu setnego triumfu w ATP, Djoković pozwolił sobie też na żartobliwą uwagę w stronę Huberta, odnosząc się bezpośrednio do ich długiego i zaciętego spotkania: - Naprawdę lubię z tobą grać, ale pozwól, by nasze następne mecze były krótsze. Zakończą się na twoją korzyść lub na moją, obojętnie jaki będzie wynik, oby tylko było mniej nerwów.

Serbski gwiazdor zwrócił się też do Nicolasa Massu, który obecnie jest trenerem Hurkacza. Postanowił także podnieść na duchu 28-latka, odnosząc się do jego heroicznej walki o powrót do formy po ciężkiej kontuzji.

- Gratulacje dla Twojego zespołu. Nico, miło cię widzieć, przyjacielu. Świetnie wykonałeś swoją pracę. Hubert, wiem, co to znaczy doznać kontuzji kolana. Powrót po niej był wielkim wyzwaniem, ale udało Ci się to zrobić w tak krótkim czasie i już teraz prezentujesz najwyższy poziom. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w Paryżu i Londynie - powiedział Djoković.

Następnym przystankiem dla obu zawodników będzie wspomniany przez Serba Paryż i turniej Rolanda Garrosa, w którym oczywiście stawka jest nieporównywanie większa niż miało to miejsce w Genewie. We Francji Hurkacz w pierwszej rundzie zagra spotkanie z Joao Fonsecą. Z kolei rywalem Djokovicia będzie Mackenzie McDonald.