Pajor przemówiła po porażce w finale LM. Padły przykre słowa

- Na pewno będę potrzebowała więcej czasu. Nie chcę obiecać, że jutro będzie to odcięte grubą kreską - powiedziała po przegranym finale Ligi Mistrzyń Ewa Pajor zapytana, jak długo zajmie jej dojście do siebie po porażce z Arsenalem. Polka była załamana wynikiem, czego nie ukrywała. W końcu był to jej piąty przegrany finał europejskiego trofeum w karierze.

