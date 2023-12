Nie żyje właściciel Cracovii Janusz Filipiak. Miał 71 lat

Zmarł Janusz Filipiak - właściciel i prezes Cracovii, który przez ostatni czas walczył o życie. Pod koniec września trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, po tym jak doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Niestety nie udało mu się wrócić do zdrowia. O jego śmierci bezpośrednio poinformowała firma Comarch, której był założycielem. Miał 71 lat.

3 Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl