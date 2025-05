Transparenty na pół "Żylety" o Trzaskowskim. Oto co zrobili kibice Legii

Za kilka dni Polacy wybiorą nowego prezydenta. Do urn ruszą również kibice, którzy przy okazji meczów ostatniej kolejki Ekstraklasy po raz kolejny wywiesili transparenty nawołujące do tego, żeby nie głosować na jednego z kandydatów. Tym razem odnieśli się również do rewelacji na temat Karola Nawrockiego.

Agencja Wyborcza / Sport.pl