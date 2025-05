Niemcy napisali prawdę o Świątek i Abramowicz. Poszło w świat

Już wcześniejsze wyniki Igi Świątek w tym sezonie zwiastowały, że nie dzieje się z nią najlepiej. Niepowodzenia w kolejnych turniejach można było jednak wytłumaczyć tym, że Polka odpadała w późniejszych fazach zawodów, zwykle pokonywana przez tenisistki, które później triumfowały w całych rozgrywkach. Z czasem jednak i ta sytuacja uległa zmianie.

Prawdziwy szok nadszedł w spotkaniu z Danielle Collins w ramach 3. rundy turnieju WTA w Rzymie. Korty ziemne, w szczególności te na Foro Italico oraz oczywiście w Paryżu, uchodzą za ulubione miejsca do gry dla polskiej tenisistki. Tymczasem Amerykanka w pierwszym secie rozgromiła ją aż 6:1, a w drugim wygrała 7:5.

Niemieckie media ostro o Świątek. "Królowa straciła aurę"

Niemiecki portal "n-tv" tak podsumował postawę 23-latki: - Świątek, która do lata 2024 r. dominowała na kortach ziemnych jak mało kto, teraz popadła w niezwykły wir wątpliwości i przygnębienia. Dowodem na to była porażka 1:6, 5:7 z Danielle Collins".

- Ta porażka odcisnęła swoje piętno, to było oczywiste. Z czerwonymi i opuchniętymi oczami Iga Świątek pojawiła się przed prasą po swoim odpadnięciu z Rzymu i próbowała ubrać w słowa to, co wszyscy widzieli: wspaniała królowa kortów ziemnych straciła aurę niepokonanej również na swoim terenie - komentuje "n-tv".

Kiedyś porównywana do wielkich. Dziś "nic prócz nadziei"

Niemcy zwrócili także uwagę na to, że Iga do niedawna była komplementowana przez absolutne legendy tenisa. Boris Becker mówił, że na korcie jest idealna i przypomina mu Rafę Nadala. Chris Evert, która triumfowała w Rolandzie Garrosie rekordowe siedem razy, twierdziła, że Świątek ją przegoni i zdobędzie w Paryżu dwucyfrową liczbę tytułów. Jak na razie w posiadaniu ma cztery takie.

Portal zwrócił też uwagę na postać Darii Abramowicz, która jest ważną częścią sztabu tenisistki i współpracuje z nią od lat.

- Psycholożka sportowa osiągnęła pewien poziom sławy na równi z samą tenisistką. Abramowicz kiedyś opisała Świątek jako "osobowość wyjątkową, bystrą, inteligentną, dowcipną i mądrą", i dodała, że Świątek była otwarta na trening umysłowy, ale była też podatna na negatywne wibracje" - argumentowali Niemcy.

Portal zakończył tekst informacją, że zespół 23-latki przedstawił sugestie, jak może wydostać się z kryzysu, a Świątek zapewniła, że postarają się tego dokonać w najbliższych tygodniach. Ale jak opisali Niemcy: - W jej głosie nie było pewności siebie, a w jej oczach nie było nic prócz nadziei.

Następnym turniejem, w którym wystąpi Iga Świątek, będzie Roland Garros. Zawody rozpoczną się 28 maja.