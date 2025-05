Dramat Ewy Pajor. Hiszpanie napisali całą prawdę po finale LM

Ewa Pajor i finał Ligi Mistrzyń to wyjątkowo niedobrana para. Do soboty 24 maja najlepsza polska piłkarka rozegrała cztery finały i wszystkie przegrała. Latem dołączyła do hegemona kobiecej piłki - FC Barcelony. To znacznie zwiększało jej szanse na triumf w tych rozgrywkach. Barca dotarła do finału, ale i tym razem Pajor przeżyła koszmar. Niespodziewanie lepszy okazał się Arsenal. Polka przegrała tym samym swój piąty finał LM.

Tak "Marca" pisze o Ewie Pajor po finale LM. "Lista koszmarów"

O dramacie Polki rozpisuje się hiszpańska "Marca". "Ewa Pajor była bez wątpienia jedną z zawodniczek, na którą najbardziej wpłynęła porażka Barcelony z Arsenalem w finale Ligi Mistrzyń w Lizbonie. Polska zawodniczka opuściła Wolfsburg, gdzie grała przez poprzednie dziewięć sezonów, aby podpisać kontrakt z Barceloną i spełnić marzenie, którego nie udało jej się zrealizować z 'Wilkami': zostać mistrzynią Europy. Rozegrała cztery finały i wszystkie przegrała. Teraz musi dopisać piątą część do swojego konta" - czytamy.

Dziennikarz David Menayo pisze, że transfer Pajor okazał się strzałem w dziesiątkę. W końcu Polka strzela gola średnio co 76 minut (43 gole w 45 meczach) i jest najskuteczniejszą zawodniczką w lidze hiszpańskiej. Ale koniec końców najważniejszy cel nie został osiągnięty. "Stara rana się pogłębiła. Arsenal dołącza na listę koszmarów" - pisze "Marca".

Na koniec czytamy jednak sporo ciepłych słów o Polce. "Ewa jest nie tylko kluczową zawodniczką Barcelony, ale także reprezentacji Polski, która tego lata po raz pierwszy zagra w finale międzynarodowego turnieju. Polska znajduje się w grupie C wraz z Niemcami, Szwecją i Danią. Pajor jest czwartą zawodniczką w historii swojego kraju pod względem liczby występów w reprezentacji (99) - blisko wyniku Marii Makowskiej (111) - i najskuteczniejszą strzelczynią (66). Ponadto jest wzorem do naśladowania dla wielu dziewcząt, które ją ubóstwiają w swoim kraju" - czytamy.

Przed Pajor jeszcze jedno wyzwanie. 7 czerwca Barcelona zagra w finale Pucharu Królowej z Atletico Madryt. Będzie to okazja do tego, żeby zakończyć sezon tak, jak męska drużyna - potrójną koroną w kraju. Barca wygrała już bowiem ligę i Superpuchar Hiszpanii.