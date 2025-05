Blamaż Barcelony. Tak źle nie było od 17 lat. Zdecydował gol z 96. minuty

FC Barcelona w tym sezonie na hiszpańskich boiskach nie miała sobie równych. Wygrała mistrzostwo, puchar i superpuchar. Tego samego nie można jednak powiedzieć o jej rezerwach. W sobotę drugi zespół Barcelony co prawda wygrał z Unionistas 2:1, ale nie uchronił się przed spadkiem do... IV ligi. To dopiero trzeci taki przypadek w ciągu nieco ponad pół wieku.

