Oficjalnie: Piłkarz Legii odchodzi. Wzruszające obrazki przed meczem

Legia Warszawa jest drużyną, która najpóźniej zakończy trwającą rundę. W niedzielę 17 grudnia jej piłkarze zagrali z Cracovią (2:0), a już trzy dni później zmierzy się z... tym samym rywalem. Wszystko przez to, że w pierwotnym terminie pierwszego meczu, w jego rozegraniu przeszkodziły europejskie puchary.

Legia żegna się z Patrykiem Sokołowskim. Nie zachwycał i przestał grać

Patryk Sokołowski to wychowanek Legii, który spędził kilka lat w innych zespołach. Najlepiej poszło mu w Piaście Gliwice, gdzie rozegrał ponad 100 spotkań. W połowie sezonu 2021/22 dobrą formą w tym klubie przekonał do siebie działaczy stołecznego klubu i wrócił do Legii. W rundzie wiosennej tamtych rozgrywek był podstawowym piłkarzem pierwszego składu. To zmieniło się w poprzednim sezonie, w którym przesiadywał głównie na ławce rezerwowych. Teraz było jeszcze gorzej. W kończącej się rundzie nie zagrał żadnego meczu w ekstraklasie. W pierwszym zespole rozegrał tylko minutę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Dlatego nikogo nie zdziwiły pojawiające się już jakiś czas temu informacje, że wygasająca 31 grudnia umowa z pomocnikiem nie zostanie przedłużona. Teraz odejście Sokołowskiego zostało oficjalnie potwierdzone przez klub, który pożegnał go przed rozpoczęciem niedzielnego meczu z Cracovią.

- Patryk Sokołowski kończy przygodę z Legią, klub żegna swojego wychowanka. Są pamiątki, był szpaler, było skandowanie nazwiska przez kibiców. Od 1 stycznia będzie wolnym zawodnikiem - napisał w mediach społecznościowych Piotr Kamieniecki z TVP Sport.

Pomocnik dostał też okazję do pożegnania się z Legią na boisku. W 92. minucie meczu z Cracovią przy wyniku 2:0 Kosta Runjaić zdecydował się wpuścić go na murawę za Jurgena Celhakę. Kibice kolejny raz skandowali jego nazwisko, a on sam ostatnie kilka minut w barwach Legii spędził z opaską kapitańską na ramieniu.

Sokołowski nie powinien mieć wielkiego problemu ze znalezieniem chętnego na swoje usługi. - Patryk miał już bardzo dużo propozycji latem, ale ja nie byłem skłonny, by w tym momencie odchodził. Spodziewał się dziecka, więc to nie był dobry moment - mówił dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński komentując decyzję o pozostawieniu go w zespole.