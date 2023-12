Żona polityka PiS została opluta. "Największa atencjuszka w Polsce"

"Zaraz zaczynamy nagrywanie, a za mną największa atencjuszka w Polsce" - wskazywała Marianna Schreiber na siedzącą za jej plecami Katarzynę "Lalunę" Alexander. "To będzie dla mnie duże wyzwanie, niekoniecznie intelektualne" - dodawała i później jeszcze sama podsycała ten konflikt, wrzucając kolejne nagrania.

- Największa atencjuszka, a sama mnie kameruje. Ja chciałam miło - widać na kolejnym nagraniu, gdy Katarzyna "Laluna" Alexander jest wściekła i wyzywa Schreiber. Na innym wytrąca jej z ręki telefon. "Napluła na mnie i rozbiła mi cały telefon. Dramat" - pisze Schreiber pod filmem z całego zajścia, który sama wrzuciła do internetu. A później nagrywa jeszcze jeden film, w którym pokazuje do kamery rozbity telefon. - Kochani, no niestety mam stratę. Najnowszy Iphone cały rozbity. No nic, po prostu będzie zwracać. I tyle - tłumaczy żona polityka PiS.

Wszystko dzieje się podczas nagrywania świątecznego programu dla federacji Clout MMA, czyli freak fightowej organizacji, która pół roku temu powstała w miejsce w High League.

Schreiber: Każdy z nas jest trochę hipokrytą

- Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania - mówiła w środę Schreiber, gdy ogłoszono, że została nową zawodniczką Clout MMA. Pojawienie się Schreiber w studiu było zaskakujące, bo jeszcze kilka tygodni temu żona Łukasza Schreibera - polityka PiS i ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego - wystosowała pisemny apel do prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, gdzie odbywała się gala Clout MMA 2.

"Wzywam Pana Prezydenta do natychmiastowego zerwania umowy z organizacją Clout MMA na wynajem hali dnia 28.10.2023 r. Impreza, która ma się odbyć w hali sportowej, będącej własnością miasta, jest jawną promocją patologii. Czy Pan Prezydent Andrzej Nowakowski chce, by miasto Płock było kojarzone z mordobiciem 19-letniej dziewczyny (Nikola - Nikita) ze schorowaną kobietą z problemem alkoholowym (Małgorzata Zwierzyńska - Goha Magical), która mogłaby być jej matką? Czy Pan Prezydent chce promować miasto przez patologię? A co, jeżeli kobieta dozna ciężkich urazów wewnętrznych? Wynajem miejskiej hali na taką imprezę ośmiesza miasto i wzywam Pana Prezydenta do zmiany decyzji" - napisała Schreiber.

Ostatecznie gala w Płocku się odbyła, a teraz na kolejnej zawalczy także Schreiber, choć jeszcze całkiem niedawno, kiedy już pojawiały się takie plotki, do samego końca im zaprzeczała. "Nie wiem, jak merytorycznie rozmawiać z kobietą, która mogłaby być moją matką, a od początku najważniejsze było dla niej mówienie o tym, że nie ma na sobie majtek" - pisała po środowym programie Schreiber, gdzie konfrontowała się ze swoją rywalką - Moniką Laskowską, czyli dziennikarką znaną głównie ze swoich wpadek podczas wywiadów z freak fighterami, ale też już freak fighterką, która debiutowała na pierwszej gali Clout MMA, gdzie Laskowska wygrała z Nikolą "Nikitą" Alokin.

"Chyba adresy się pani pomyliły"

"Jak chciała pani merytorycznie porozmawiać, to chyba adresy się pani pomyliły" - skomentował na X wpis Schreiber dziennikarz Sport.pl Krzysztof Smajek. Takich komentarzy zresztą było więcej. I nadal jest. Również po ostatniej awanturze z "Laluną", znanej z reality show "Królowe życia", która jeszcze zyskała na popularności, gdy półtora roku temu debiutowała we freak figtach.

Słynąca z ostrego i często wulgarnego języka "Laluna" najpierw związana była z Fame MMA, a teraz z Clout MMA. Ta pierwsza organizacja powoli się cywilizuje i ogranicza patologię. W tej drugiej promocji tego typu zachowań wciąż jest więcej. Często są to sztucznie wykreowane konflikty na potrzeby walki i podbicia sprzedaży PPV. Niewykluczone, że podobnie jest też w tym przypadku, bo Schreiber najpierw sama upubliczniła awanturę z "Laluną", a niedługo później napisała w mediach społecznościowych, że jej "wybacza".

"A czy rodzina wybaczyła już Pani zostanie patoinfluencerką?" - pytają internauci. Na razie Łukasz Schreiber, który w połowie października został wybrany z ramienia PiS na posła X kadencji Sejmu, nie zabrał głosu. - Mogłabym o tym opowiedzieć, jednak nie chcę popełniać błędu z przeszłości, wypowiadać się na temat swojego męża i nie przypisywać go do freak fightów. Zbyt wielki mam do niego szacunek - przekazała Plotkowi Marianna Schreiber, gdy zapytana została o reakcję męża na jej angaż w federacji Clout MMA.

Federacja Clout MMA pojawiła się na polskim rynku z przytupem, bo oprócz gwiazd internetu zakontraktowała także wielu sportowców - Tomasza Hajtę (piłkarz), Zbigniewa Bartmana (siatkarz), Tomasza Sararę (kickbokser), Andrzeja Fonfarę (pięściarz), Alberta Sosnowskiego (pięściarz), Daniela Omielańczuka (MMA) czy ostatnio - Jakuba Wawrzyniaka (piłkarz).

Ambasadorami federacji są były piłkarz reprezentacji Polski Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. - Wchodzę w ten projekt nie na 40 procent, ale na 100. Wiecie, że lubię dobrą zabawę i nie będzie nudy - zapewniał Peszko kilka tygodni przed pierwszą galą, która w sierpniu odbyła się na warszawskim Torwarze. Kolejna - trzecia - Już 29 grudnia w warszawskim studiu Polsatu przy ulicy Łubinowej.

