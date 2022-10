Świątek skrytykowała zachowanie polskich kibiców. "Nie chcemy tak wygrywać"

Iga Świątek w minioną sobotę pokonała w półfinale Jekatieriną Aleksandrową 7:6, 2:6, 6:4 i zameldowała się w finale turnieju WTA 500 w Ostrawie. Trwające ponad 2,5 godziny spotkanie obfitowało w wiele emocji i zwrotów akcji. Liderkę światowego rankingu wspierała polska publiczność, która czasem przekraczała pewne, przyjęte w tenisie, granice, co zaraz po meczu zauważała Raszynianka. Potem odniosła się do tego na pomeczowej konferencji prasowej.

"Tenis rządzi się innymi prawami". Świątek o zachowaniu fanów i atmosferze na trybunach

Polska tenisistka po meczu z Rosjanką dziękowała kibicom za doping i wsparcie. "Fani byli bardzo pomocni. Szczególnie w drugim secie, w którym straciłam wiele sił. To było świetne mieć ich wsparcie, a atmosfera, którą stworzyli była wspaniała" - komentowała na pomeczowej konferencji dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w 2022 roku.

Jednocześnie Świątek zwróciła się z ponownym apelem o bardziej rozważne podejście do kibicowania. Chodzi m.in. o sytuacje, przed, i w czasie serwisu. "Moja koncentracja z roku na rok jest coraz lepsza i takie zachowania prawie na mnie nie wpływają. Czułam jednak, że mojej rywalce to trochę przeszkadza, a tenis jest na tyle eleganckim sportem i rządzi się innymi prawami, że nie chcemy w ten sposób wygrywać" - powiedziała Polka. Dodawała, że zdaje sobie sprawę z tego, że kibice chcą dobrze się bawić podczas meczu, ale wyraziła nadzieję, że podczas kolejnych spotkań mniej będzie takich sytuacji.

Pierwsza rakieta świata na konferencji była także pytana o przeziębienie, z którym zmaga się podczas turnieju. "Trudno to porównywać z poprzednim spotkaniem. Na pewno moja przeciwniczka dobrze wykorzystywała moje spadki energii i podobnie będzie w finale. Dlatego muszę być na to gotowa" - zapowiedziała Świątek i podkreślała, że pierwsze mecze po dłuższej przerwie są ciężkie, ale pokazują, że nawet po 3 tygodniach przerwy: "mogę wrócić do gry na wysokim poziomie".

O swojej rywalce w finale turnieju w Ostrawie, Barborze Krejcikovej, Świątek powiedziała: "Świetnie, że wróciła po kontuzji. Gra coraz lepiej, w zeszłym tygodniu wygrała turniej [w Tallinie - przyp. red.]. To będzie trudny mecz, ale będę skupiona na swojej grze".

Także podczas konferencji Polka zapowiedziała, że wystąpi na turnieju w San Diego. "Na pewno tam zagram. Pierwszy mecz mam w czwartek. Nie będzie to łatwe, ale te mecze są potrzebne przed WTA Finals"

W niedzielnym finale Iga Świątek będzie miała szansę na wygranie ósmego spotkania w bieżącym roku.