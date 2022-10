Zaskoczenie na mistrzostwach świata. Europejskie ekipy z serią szokujących zwycięstw

DRX, Evil Geniuses i T1. Tak wygląda lista drużyn, które w musiały uznać wyższość europejskich formacji podczas drugiego dnia fazy grupowej głównego etapu tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Po przeciętnym rozpoczęciu turnieju, zwłaszcza w wykonaniu G2 Esports, reprezentanci League of Legends European Championship wracają na właściwe tory.

Rogue z pierwszymi sukcesami

Aktualni mistrzowie League of Legends European Championship, czyli formacja Rogue reprezentowana między innymi przez Adriana "Trymbiego" Trybusa rozpoczęła swoją przygodę z mistrzostwami świata drugiego dnia głównego etapu turnieju. Wchodząc do rozgrywek nie mogli liczyć na łatwą przeprawę, wszak już w pierwszym spotkaniu przyszło im się zmierzyć z koreańskim DRX.

DRX, w przeciwieństwie do przedstawicieli Europy, mieli okazję rozgrzać się podczas tegorocznych Worldsów. Zespół bowiem rozpoczął zmagania jeszcze w fazie play-in, którą przeszli bez ani jednej porażki. Status niezwyciężonych zmienił się jednak wraz z meczem przeciwko Rogue. Ekipa z LEC kontrolowała przebieg rozgrywki, gdzie jednym z kluczowych zawodników okazał się Larssen występujący jako Azir.

G2 Esports rehabilituje się w starciu z Evil Geniuses

Dla ekipy Marcina "Jankosa" Jankowskiego tegoroczne mistrzostwa świata w League of Legends rozpoczęły się niezbyt wyrównaną porażką przeciwko aktualnym wicemistrzom, DWG KIA. Znacznie inny przebieg miało jednak drugie spotkanie G2 Esports podczas turnieju, gdzie ich rywalem okazało się północnoamerykańskie Evil Geniuses.

Historia meczów pomiędzy dwiema formacjami jasno faworyzowała Europejczyków, a nie inaczej miało być tym razem. Mecz był w pełni jednostronny, podlegający ciągłej kontroli ekipy Jankosa, który przelewając pierwszą krew udowodnił, że wciąż zasługuje na przydomek "First Blood King". Miano gwiazdy pojedynku powinno jednak przysługiwać Flakkedowi, który podołał roli bycia głównym źródłem obrażeń swojego zespołu.

Choć zwycięstwo G2 Esports cieszy, nie można nie wspomnieć o jego ciemnej stronie. Evil Geniuses jest bowiem reprezentowane przez Kacpra "Inspireda" Słomę. Oznacza to, że pojedynek miał charakter bratobójczy. Porażka zdecydowanych faworytów publiczności, wszak Worldsy odbywają się w Ameryce Północnej, znacząco redukuje szanse drużyny na awans do play-offów, choć jego uzyskanie wciąż jest możliwe.

Serię zwycięstw domknęło Fnatic

O poprzednich spotkaniach można było powiedzieć wiele - DRX to najgorsza drużyna z Korei Południowej, zaś Rogue to mistrzowie LEC. Evil Geniuses historycznie wypada blado na tle G2 Esports. Ciężko jednak szukać wymówek na rozstrzygnięcie pojedynku pomiędzy Fnatic a T1.

Fnatic nie miało najlepszego splitu, zaś T1 to wicemistrzowie koreańskich rozgrywek, a na dodatek wielokrotni mistrzowie świata. To jednak nie miało znaczenia w bezpośrednim starciu, gdzie od samego początku brylowała ekipa z Europy. Na szczególną uwagę zasłużył Razork, który występując jako Poppy doprowadził do wielu sytuacji zakończonych korzyścią dla swojej drużyny.

W przebiegu spotkania zdecydowanie nie można zapomnieć o Upsecie oraz Humanoidzie. Dwóch "carry" podołało swojej roli, nie tylko generując ogromne obrażenia, lecz dodatkowo robiąc to w bardzo przekonujący sposób. Niemiecki strzelec posiadał w piętnastej minucie blisko dwa tysiące sztuk złota więcej, niż jego rywal z przeciwnej drużyny.

Kolejne spotkania już jutro

Dyspozycja europejskich formacji z pewnością pozytywnie nastraja na kolejne dnie tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Seria sukcesów to jednak nie powód, aby osiadać na laurach. W nocy z soboty na niedzielę rozegrano zaledwie drugi spośród ośmiu dni zmagań w ramach fazy grupowej głównego etapu Worldsów.

Kolejne zmagania zobaczymy już jutro. Wówczas, z powodu przerwy w grupie B, zabraknie spotkania z udziałem G2 Esports czy Evil Geniuses Nie oznacza to jednak emocji, niezależnie czy kibicujecie zawodnikom z Polski czy ogólnie europejskim formacją. Terminarz spotkań przedstawia się następująco:

23:00 - GAM Esports vs Rogue,

00:00 - 100 Thieves vs Gen.G,

01:00 - EDward Gaming vs Fnatic,

02:00 - Cloud9 vs T1,

03:00 - Royal Never Give Up vs. CTBC Flying Oyster,

04:00 - DRX vs Top Esports.

Polską relację z turnieju dostarcza ekipa Polsat Games. Transmisja dostępna jest w telewizji oraz Internecie.

