Jeden obraz jak tysiąc słów. Oliver Kahn po golu rywali w 95. minucie [WIDEO]

Borussia Dortmund i Bayern Monachium są wskazywani, jako faworycie do wywalczenia tytułu mistrzów Niemiec. Sobotni mecz udowodnił, że obie drużyny są obecnie w równej formie. W klasyku Bundesligi padł remis 2:2.

REKLAMA

Zobacz wideo To już patologia. Trybuny toną w małpkach

Borussia Dortmund wyrównała i wtedy... reakcja Olivera Kahna

Choć w 90. minucie meczu wydawało się, że to Bayern wywiezie trzy punkty z Dortmundu, to rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Los wynagrodził Borussii walkę o remis do ostatnich chwil. W 95. minucie Anthony Modeste zdobył bramkę wyrównującą, a chwilę później arbiter zakończył mecz.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Chwilę po zdobytej bramce przez gospodarzy, kamery telewizyjne wychwyciły na trybunach Olivera Kahna. Prezes Bayernu Monachium nie był zadowolony z obrotu spraw i zareagował dość nerwowo na wynik spotkania. Niemiec zdenerwowany zsunął się z siedzenia, uniósł obie ręce w górę i krzyknął. A potem uderzył rękoma w szklaną część trybuny. Na jego twarzy malowała się wściekłość.

Lechia Gdańsk z przełamaniem. Pierwsza wygrana od lipca

Remis z Borussią nie był jednym powodem do zmartwienia dla Olivera Kahna. W 45. minucie doszło do dość groźnej sytuacji z udziałem Alphonso Daviesa oraz Jude'a Bellinghama. Kanadyjski obrońca został kopnięty przez piłkarza z Dortmundu i przedwcześnie opuścił plac gry. Według niemieckich mediów trafił do szpitala.

Edin Dżeko pobił ponad 17-letni rekord Sinisy Mihajlovicia

Bayern Monachium ma za sobą trudne tygodnie i w efekcie czego zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli. W dziewięciu meczach podopieczni Juliana Nagelsmanna zgromadzili 16 punktów i są za Freiburgiem oraz Unionem Berlin. Tuż za plecami Bawarczyków jest Borussia, która ma na koncie tyle samo punktów.