Iga Świątek (2. WTA) szybko pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Rzymie, co było zwieńczeniem niezbyt udanych tygodni w jej wykonaniu. Przed Roland Garros polska tenisistka jest w gorszym położeniu niż najgroźniejsze rywalki.

REKLAMA

Zobacz wideo Najstraszniejsza dzielnica. Szyldy po arabsku i apel: Więcej Yamalów, mniej eksmisji

Iga Świątek zestawiona z Aryną Sabalenką. "Osiągnie kolejne tenisowe życie"

W finale w Madrycie wystąpiły Aryna Sabalenka (1. WTA) i Coco Gauff (3. WTA), a ta druga o tytuł w stolicy Włoch zagra przeciwko Jasmine Paolini (5. WTA) i te tenisistki znajdują się w ścisłym gronie faworytek. Mimo wszystko trudno lekceważyć obrończynię tytułu, która po raz pierwszy wygrała paryski turniej jeszcze jako nastolatka. I to właśnie nad tym aspektem pochylił się Andy Roddick.

Zwrócił on uwagę na to, że Polka od dawna jest w elicie i dopiero teraz wpadła w głębszy dołek. Podczas gdy jej największa rywalka znacznie dłużej czekała na spektakularne sukcesy. - Iga miała to poukładane w wieku 19 lat. Sabalenka jest w swojej najlepszej formie w wieku 27 lat. Iga osiągnie kolejne tenisowe życie, zanim będzie w wieku Aryny - powiedział w podkaście "Served".

Zobacz też: Czarne chmury nad Świątek przed Roland Garros. To może ją pogrążyć

- To dziwne, ona wcześniej znalazła się w centrum uwagi, a teraz myślę, że te oczekiwania są dla niej trudne. Podczas gdy u Aryny te oczekiwania pojawiły się wcześniej i nie do końca im sprostała. Widzieliśmy ją, gdy miała 19 lat, byliśmy pewni, że będzie mistrzynią, ale zajęło jej to trochę czasu. Z tymi oczekiwaniami Iga też potrzebuje czasu - stwiedził.

Andy Roddick wypalił: "Droga Aryny Sabalenki to ta, którą należy podążać"

- Łatwo powiedzieć, że droga Sabalenki to ta, którą należy podążać, ale cztery lata temu to byłoby szalone stwierdzenie. [...] Myślę, że trochę jest ofiarą momentu. Wygląda, jakby była w permanentnym stresie, a zwycięstwa dawały jej ulgę. Jej wygrane powinny się przydarzać, to bardzo trudna sytuacja. [...] Ona znów znajdzie sposób, nie wiem tylko, czy ma wystarczająco czasu - zakończył.

Roland Garros wystartuje 25 maja i potrwa do 8 czerwca. Natomiast finał kobiecego singla w Rzymie zaplanowano na 17 maja.