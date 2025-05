To się dzieje! Gruchnęły wieści ws. walki Usyka w MMA. I to z kim!

Tak niespodziewane wiadomości przekazał Nakisa Bidarian, szef grupy Most Valuable Promotions i zarazem menadżer Jake'a Paula (11-1, 7 KO). Drugi z wymienionych znany jest przede wszystkim z działalności na portalu YouTube. Od kilku lat próbuje swoich sił w boksie i chociaż nie posiada zadatków na wielkiego mistrza, to rozpoznawalność zapewnia mu oraz jego rywalom dobre gaże za stoczone walki.

Zainteresowanie pojedynkami Paula potęguje fakt, że zamiast walczyć z niezłymi lecz mało znanymi przeciwnikami, woli wyzwać na ring emerytowane gwiazdy sportów walki, które świecą już wyłącznie blaskiem swoich nazwisk. Ostatnie starcie było bez wątpienia najgłośniejszym w jego karierze. Ba, pomimo wielu znakomitych walk w bokserskim kalendarzu w 2024 roku, to pojedynek 28-latka wzbudzał największe zainteresowanie. Wszystko dlatego, że wyszedł do ringu z samym Mikiem Tysonem! Walka miała jednak spodziewany przebieg i przypominała bardziej starcie pokazowe, które Paul bez problemu zwyciężył na punkty.

Zawalczy z samym Usykiem? Na pewno nie w boksie, bo to byłaby egzekucja

Kolejnym rywalem Amerykanina będzie Julio Cesar Chavez Jr (54-6-1, 34 KO). To oczywiście pięściarz znajdujący się po drugiej stronie rzeki, którego największą wartością jest nazwisko, gdyż jego ojciec jest największą legendą w historii meksykańskiego boksu.

Jednak podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej, to nie wypowiedzi któregoś z jej bohaterów obiły się szerokim echem, a informacja ujawniona przez Bidariana.

- Usyk wielokrotnie wyzywał Jake'a na walkę w MMA. Skontaktowali się z nami za kulisami, mówiąc, że chcą doprowadzić do tego pojedynku w 2026 roku. To coś, w co zdecydowanie chcemy iść - przekazał Bidarian.

To sensacyjne informacje, w które na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć. Jednak biorąc pod uwagę, że Usyk za niedługo zawiesi rękawice na kołku (sam mówi o chęci stoczenia jeszcze jednej-dwóch walk), termin tak niecodziennego starcia przewidziany na 2026 rok pasowałby do układanki. Zwłaszcza w formule MMA. W ringu bokserskim ukraiński czempion nie dałby Paulowi żadnych szans. W oktagonie także byłby zdecydowanym faworytem, jednak zawsze pozostawałoby to ziarnko niepewności, jak poradzi sobie w nowym środowisku.

Dodatkowo Amerykanin od dwóch lat związany jest z dużą organizacją PFL, która zapewne chętnie zorganizowałaby tego rodzaju freak fight. Nie zapominajmy też o kwestii finansowej. Nie ulega wątpliwości, że samo wydarzenie zapewne rozbiłoby bank i zapewniło obu zawodnikom miliony dolarów wynagrodzenia. Niezależnie od poziomu sportowego, jaki zaprezentowaliby po wejściu do klatki.