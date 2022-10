Podwójna radość Polek. Droga do historycznego ćwierćfinału wiodła przez męczarnie

W Atlas Arenie w sobotni wieczór były dwa momenty wielkiej radości. Najpierw, w połowie drugiego seta, dotarły do niej wieści z hali położonej tuż obok. W mniejszej Sport Arenie Kanadyjki po skutecznym challenge'u w ostatniej akcji meczu pokonały Dominikanki 3:2 (18:25, 25:23, 25:17, 25:27, 15:7) i Polki mogły się już cieszyć awansem do ćwierćfinału, pierwszym od 60 lat na mistrzostwach świata.

Najpierw radość sztabu z awansu i pytania o płacz ze wzruszenia. Potem zwycięstwo i nikogo nie obchodziło, że w męczarniach

Cieszyła się przede wszystkim część polskiego sztabu siedząca na trybunie prasowej. Fizjoterapeutka Dominika Bogaczyk podskoczyła, gdy zobaczyła wynik wideoweryfikacji, a potem pytała swoich kolegów, czy płaczą ze wzruszenia. Wszyscy przybili sobie piątki i poklepywali się po plecach, jakby trochę nie wierząc jeszcze, że to wszystko prawda. Polki na boisku były jednak zbyt zajęte graniem, żeby od razu się ucieszyć. Musiały sprawić, żeby ten wieczór był podwójnie radosny.

I to, choć ze sporymi kłopotami, im się udało. Po ostatniej piłce dającej wynik 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10) zawodniczki trenera Stefano Lavariniego zaczęły skakać w kółku i biły sobie brawo. Razem z kibicami, a Atlas Arena aż cała się trzęsła. Nikogo nie obchodziło, że to zwycięstwo po męczarniach. Polskie siatkarki "wybrały" też rywala na wielki mecz we wtorek - o strefę medalową zagrają z Serbkami. Oby później nie żałowały tego, że nie udało się zagwarantować sobie gry z Amerykankami.

Wróciła solidność Różański, a Polki zrobiły coś niemalże z niczego

Lavariniemu przed spotkaniem z Niemkami najbardziej brakowało balansu. We wszystkim, nie tylko grze Polek. Twierdził, że wiele osób po zwycięstwie z USA skupiło się nie na kolejnym spotkaniu z Kanadą, a już na tym decydującym o awansie do ćwierćfinału. Trzeba było wrócić do pełni koncentracji.

A sobotni mecz czarował okolicznościami. Można było myśleć o wszystkim, tylko nie o nim: wielkiej szansie Polek na pierwszy od wielu lat ćwierćfinał MŚ, wypełnionej Atlas Arenie i niemalże wyprzedanych biletach, czy wyjątkową rywalizacją z Vitalem Heynenem. Belg od pojawienia się w łódzkiej hali zagadywał Polki, zaczepiał choćby Magdę Stysiak.

Zawodniczki trenera Lavariniego jednak się temu wszystkiemu nie dały. Na początku pierwszej partii grały znakomicie. Wróciła tak nieobecna w meczu z Kanadyjkami solidność Olivii Różański w ataku - nie skończyła tylko jednej z sześciu piłek - i przyjęciu - 50 procent przy dwunastu odbieranych piłkach. Imponowała też przede wszystkim trudna dla rywalek zagrywka Zuzanny Góreckiej.

Niestety, później robiło się nierówno. Po jednej z akcji Stenzel aż odkopnęła wściekle piłkę. Sama wiedziała, że nie mogła dotrzeć do aż zbyt wielu piłek w obronie. Brakowało spokoju i skuteczności z samego początku seta. W końcu zatrzymały się jednak także Niemki. Nic im nie wychodziło, Vital Heynen smutno spuścił wzrok. Jego zawodniczki popełniały błąd za błędem - nieskutecznym atakiem skończyły też seta. A Polki, niczym w meczu z Kanadą dzień wcześniej, zrobiły coś z niemalże niczego. Broniły już dwóch piłek setowych, a i tak wygrały na przewagi.

Awans już był, ale brakowało luzu. Trzeba było spokojniej

Druga partia była bardzo słodko-gorzka. Bo bardzo słaba gra Polek, niedająca wyrównanej walki z Niemkami, nie pozwoliła im też na skończenie tego meczu bez straty seta po raz czwarty na tym turnieju. Spadała skuteczność w ataku, rosła liczba błędów. Nie było też po prostu błysku, którym można byłoby się wyróżnić na tle rywalek.

A te zamieniły siatkę w swój niezwykle szczelny mur blokiem. Zdobyły tym elementem aż siedem punktów. Coraz lepiej radziły sobie też w ataku i przyjęciu, a Vitalowi Heynenowi smutny wyraz twarzy zamienił się w ostrożny uśmiech. Polkom we znaki dawało się za to zmęczenie. To samo, które decydowało o tym, że aż pięć setów grały w piątek z Kanadyjkami.

Kilka minut po 21 okazało się, że zwycięstwo z Niemkami do awansu do ćwierćfinału Polkom nie będzie już potrzebne. Pomogły im właśnie niedawne rywalki z Kanady, które odebrały marzenia o awansie do kolejnej fazy turnieju Dominikankom. Choć na boisku Polki cierpiały, to z tyłu głowy, gdyby usłyszały tę wiadomości, pewnie mogłyby nieco odetchnąć.

Takiego luzu właśnie im brakowało. Nie potrafiły przebijać się na drugą stronę boiska nawet przy prostych piłkach, zatracały się we własnych błędach. A to trzeba było spokojniej, chłodniej, dokładniej i bardziej przemyślanie.

Lavarini dostał odpowiedź. Pojawiła się nawet seria punktowa

- Musimy zmienić kierunek ataków. Zaczęliśmy frustrować się ich blokami i obronami. Nasza pewność siebie nie wzrosła, a to potrzebne w dalszej części meczu. Tak samo jak bardziej różnorodne ataki, bo nie możemy ich posyłać tylko w jeden sposób - Stefano Lavarini po drugim secie dla Volleyball World.

I choć nie od razu, to w trzecim secie dostał odpowiedź na swoje słowa. Wróciła zagrywka Zuzannie Góreckiej, siła ataków Olivii Różański, czy Magdaleny Stysiak, a nawet blok, którym Polki zdobyły pięć punktów. Tak dysponowane polskie siatkarki były w stanie zdominować Niemki. Były nakręcone, wręcz spragnione powrotu do świetnej gry. Potrzebowały tej poprawy także w stylu, który do tej pory co najmniej nie zachwycał.

Kluczowy moment? Seria punktowa, tak dawno niewidziana w meczach Polek, od stanu 13:12 do 19:12, kolejne sześć punktów zdobyte przez zawodniczki trenera Stefano Lavariniego. Zapowiadało się już na to, że polskie zawodniczki znów będą grać na emocjach, nerwach do końca. Ale po długich chwilach trudnej, bardzo ciężkiej gry pojawiło się wreszcie trochę spokoju.

To, że nie dały rywalkom zdobyć pierwszego punktu w tym spotkaniu, było też bardzo ważne w kontekście ostatniej kwestii do rozstrzygnięcia przed kolejną fazą MŚ. Trzeba było "wybrać" rywala. W przypadku zwycięstwa w trzech lub czterech setach ćwierćfinał byłby z Amerykankami, a po pięciu z Serbkami.

Oby tie-break i "wybranie" Serbek to nie był wyrok

Czwarta partia też okazała się powrotem. Ale nie dobrej gry Polek, a ich męczarni. Były wielkie, a polski sztab denerwował się tak bardzo, że asystent Stefano Lavariniego, Nicola Vettori zobaczył w tym meczu żółtą kartkę szybciej od Vitala Heynena, co wydawałoby się niemożliwe.

W grze Polek było po prostu za dużo przestojów. Momenty, kiedy to Niemki odzyskiwały kontrolę nad spotkaniem zdarzały im się często i wybijały z rytmu. Ciężko było zarówno w ataku, jak i choćby walce na siatce. Rywalki grały z większym dystansem do tego, co działo się na boisku, a u Polek wyglądało to tak, jakby za bardzo przejmowały się swoimi chwilami słabości.

Gdy Polki świetnymi obronami, coraz lepszą grą liderek i blokami doszły jednak do wyrównanej gry w końcówce, wróciła wiara, że to można skończyć już w czterech setach. Wciąż brakowało im jednak pewności siebie - zespół Stefano Lavariniego nie wykorzystał dwóch meczboli.

To wręcz trzeba było skończyć jak najszybciej, żeby uniknąć komplikacji. Niestety, te się pojawiły. Niemki też dostały dwa meczbole i po drugim z nich to nie Stefano Lavarini podskoczył z wyciągniętą do przodu zaciśniętą pięścią. To Vital Heynen. Jakby nerwów w tym turnieju było mało, trzeba było drżeć o ostatnie zwycięstwo w drugiej fazie. Padł też wybór rywalek - w ćwierćfinale mecz z Serbkami. Oby to nie był wyrok, którego można było uniknąć.

Wielka Korneluk w tie-breaku. W Gliwicach miejsca na błędy nie będzie, ale teraz: co z tego?

Co jak co, ale tie-breaki Polkom w drugiej fazie wychodziły jednak naprawdę świetnie. Zaczęły od prowadzenia 4:0 i aż spiker w Atlas Arenie pytał kibiców, czy można tak całego seta. Działała symbioza: na trybunach blisko dziesięć tysięcy świetnie bawiących się kibiców i odzyskujące energię, a także odwagę w grze Polki na boisku.

Wielka była w tym tie-breaku Agnieszka Korneluk. Jakby sama chciała przesądzić o wygranej Polek, bo wbijała Niemkom piłkę za piłką. Cały mecz miała zresztą na bardzo wysokim poziomie tak, jak Olivia Różański. W grze Polek też pojawił się przestój, który jeszcze sprawił, że Niemki miały swoją szansę na wyrwanie im zwycięstwa. Ale im się nie udało. Szczęśliwie, no pewnie. Najważniejsze jednak, że Polki zdobyły się na dwie tak cenne wygrane w trudnych dla siebie momentach.

Wyczyn Polek - sam awans do ćwierćfinału MŚ - jest wielki, to niepodważalnie jeden z największych sukcesów w historii polskiej siatkówki kobiecej. Jednocześnie mecz z Niemkami, jakby był takim alarmem, kolejnym po pięciosetowym horrorze z Kanadyjkami. Gra Polek nawet nie tyle nie zachwyciła, ile momentami martwiła. Na pewno były wycieńczone, potrzebowały odświeżenia, ale jednocześnie same wiedzą, że braków w jakości nikt na tym turnieju od teraz nikt już nie będzie tolerował.

W Gliwicach nie będzie miejsca na takie błędy Polek, jak w dwóch ostatnich meczach w Łodzi. Zwłaszcza jeśli chcą powalczyć jeszcze o coś więcej, niż to, czego właśnie dokonały. Choć oddajmy: to już niezwykle dużo. To, co przed turniejem wydawało się marzeniami, stało się rzeczywistością. I co z tego, że po dwóch meczach wygranych w wielkich męczarniach? Czasem tak trzeba. Cena tego sukcesu jest spora, ale liczy się efekt. A ten przyprawia o wzruszenie.