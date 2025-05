Czarne chmury nad Świątek przed Roland Garros. To może ją pogrążyć

Tylko dwa razy w powojennej historii Włoch zdarzyło się, by kobiecy turniej w Rzymie wygrała reprezentantka gospodarzy. W 1950 roku dokonała tego Annelies Ullstein-Bossi, z kolei w 1985 roku w jej ślady poszła Raffaella Reggi. Włosi czekają już zatem równo czterdzieści lat, aż któraś z ich rodaczek sięgnie po trofeum w stolicy kraju. Od tamtej pory najbliżej była Sara Errani. W 2014 roku dotarła do finału, ale uległa Serenie Williams. Teraz przed szansą stanie jej partnerka deblowa i przyjaciółka Jasmine Paolini.

Paolini może wyrównać życiówkę. Kosztem Świątek

Jej rywalką również będzie Amerykanka, swego czasu nazywana następczynią Sereny, czyli Coco Gauff. W starciach bezpośrednich prowadzi Gauff (2:1), ale ich jedyne starcie na mączce, w tym roku w Stuttgarcie wygrała Paolini. Włoszka walczyć będzie nie tylko o spełnienie marzeń swojego narodu, ale także o powrót na najwyższe miejsce w rankingu WTA, jakie kiedykolwiek zajmowała, czyli czwarte. Niestety jeśli jej się powiedzie, to kosztem Igi Świątek.

Polka przez porażkę już w III rundzie z Danielle Collins straciła tyle punktów, że tylko przez tą przegraną spadła na czwarte miejsce. Jeśli jednak Paolini wygra turniej w Rzymie, nasza reprezentantka spadnie na piątą lokatę. Jednak konsekwencje tego będą znacznie poważniejsze, niż gdyby spadła z trzeciego na czwarte. Dlaczego?

Spadek w rankingu gigantycznym problemem. W Paryżu Świątek szybko trafi na gigantki?

Wszystko przez rozstawienia podczas Roland Garros. Jeżeli Świątek przystąpiłaby do paryskiego turnieju jako czwarta zawodniczka świata, to na Arynę Sabalenkę lub Coco Gauff (dwie najwyżej rozstawione zawodniczki) mogłaby trafić najwcześniej w półfinale. Gra z numerem piątym lub niższym to już inna para kaloszy. W tym wypadku mecz z Białorusinką lub Amerykanką grozi jej już na etapie ćwierćfinału.

Sytuacja w Top 5 rankingu WTA Live przed finałem Paolini - Gauff: