Środek nocy, a Barcelona pisze coś takiego o Szczęsnym. Absolutny szef

28 - to liczba mistrzostw Hiszpanii, które już na swoim koncie ma FC Barcelona. Kolejny tytuł trafił do klubu z Katalonii po wygranej 2:0 z Espanyolem po golach Lamine'a Yamala i Fermina Lopeza. Tym samym zespół Hansiego Flicka zakończył sezon 24/25 z trzema trofeami, dokładając do mistrzostwa Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Ogromny wpływ na zdobycie tych tytułów mieli Polacy - Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. "To, co zrobiła Barcelona w tym roku, to gigantyczna sensacja" - napisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona w końcu doczeka się nowego stadionu?! 1,5 miliarda euro

Ależ obrazki z Hiszpanii. Chodzi o Szczęsnego i Lewandowskiego. "Mistrzowie"

W nocy z czwartku na piątek Barcelona regularnie publikowała wpisy po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Aż dwa z nich dotyczyły Wojciecha Szczęsnego. "Wojciech Szczęsny cieszy się emeryturą", "mój typ miasta to Barcelona" - napisał klub na portalu X. Na obu fotografiach Szczęsny pozuje z cygarem. Potem Robert Lewandowski dodał na InstaStories wspólne zdjęcie ze Szczęsnym, na którym też znajduje się cygaro. "Mistrzowie" - napisał Lewandowski.

To nie jest jednak koniec sezonu dla Barcelony. Mimo że ma już zapewnione mistrzostwo, to musi zagrać jeszcze dwa mecze w tym sezonie, odpowiednio z Villarrealem (18.05) i Athletikiem (25.05). Jeżeli Barcelona wygra oba spotkania, to zakończy ligę hiszpańską z 91 punktami.

W Hiszpanii wiedzą o nałogu Szczęsnego. "To nie ma na mnie wpływu"

Od samego początku, gdy Szczęsny trafił do Barcelony, to jednym z tematów wokół niego jest palenie. Niejednokrotnie Polak odnosił się do tej kwestii i przestrzegał, by nie robić tego samego, co on. - To są rzeczy, których nie zmieniam w życiu osobistym i to niczyja sprawa, jeśli palę. To nie ma na mnie wpływu. Na boisku pracuję dwa razy ciężej. Nie palę przy dzieciach, więc nie mam na nie złego wpływu. Chcę być oceniany jako bramkarz, a nie przez szukanie historii, które tak naprawdę nikogo nie obchodzą - mówił Szczęsny.

Zobacz też: Oto najlepiej zarabiający sportowiec świata wg Forbesa. Zero zaskoczenia

- Ma świetną osobowość, jest bardzo pozytywny, zachowuje spokój. Czasem sobie trochę zapali, ale taki po prostu jest. Nigdy wcześniej go nie widziałem, ale jest w odpowiednim wieku i bardzo zrelaksowany - stwierdził Flick na jednej z konferencji prasowych.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.