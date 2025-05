We Włoszech głośno po tym, co zrobił Szczęsny. "W stylu Jordana"

- Trudno w takim momencie wskazać, żeby był jakiś minus mojego powrotu. Może to, że teraz, zamiast wybierać pole golfowe, muszę zastanowić się nad poważniejszymi rzeczami - powiedział Wojciech Szczęsny po meczu FC Barcelony z Espanyolem (2:0), gdzie jego zespół przypieczętował mistrzostwo Hiszpanii. A bramkarz zaliczył spektakularny powrót.

Wojciech Szczęsny odwiesił buty z kołka dla FC Barcelony i świętuje. "Był decydujący"

"Niesamowitą historię" Polaka przypomniał włoski portal sport.virgilio.it. "Po tym, jak latem ubiegłego roku opadła kurtyna na jego przygodę z Juventusem, Szczęsny postanowił przejść na emeryturę. Wtedy, gdy cieszył się słońcem w Marbelli, niespodziewanie zadzwoniła Barcelona, która musiała znaleźć doświadczonego bramkarza, który zastąpiłby kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Wyzwanie zostało przyjęte" - napisano.

Powrót 35-latka przeszedł najśmielsze oczekiwania. "Ponownie założył rękawice, czekał na swoją kolej i był decydujący w zdobyciu Superpucharu Hiszpanii, Pucharu Króla oraz mistrzostwa" - podkreślono. A następnie pojawiło się porównanie do legendarnego Michaela Jordana.

Wojciech Szczęsny niczym Michael Jordan. Połączyło ich jedno

"Szczęsny, który nigdy nie ukrywał swojego nałogu palenia, uczcił 28. tytuł Barcelony, paląc cygaro w szatni. Trochę jak Sergio Conceicao, ale bez tańca (po finale Superpucharu Włoch 2025 - red.). Bardziej w stylu Jordana" - czytamy. Słynny koszykarzy lubował się w cygarach, które rozpalał po kolejnych tytułach zdobytych z Chicago Bulls, między którymi zrobił sobie krótką przerwę od sportu, co też łączy go z Polakiem.

A wracając do Szczęsnego, to jego przyszłość powoli się klaruje. "Wygląda na to, że zasłużony relaks będzie musiał zostać przełożony na inny termin: Barcelona już zaproponowała mu kolejny rok kontraktu" - podsumował włoski portal. A co na to sam główny zainteresowany?

- Teraz jest odpowiedni czas, by porozmawiać o tym z klubem, bo chęć klubu jest. Ja chciałem poczekać, aż zakończymy sezon. Do końca sezonu mam nadzieję, że nie zagram (śmiech), więc będzie czas. Ja myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować. Ale nie to będzie decydowało - mówił Szczęsny, który ma 30 występów i 14 czystych kont w barwach FC Barcelony.