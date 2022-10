Drugi set mógł przejąć trwogą, ale Świątek wróciła do gry i jest w finale

W sobotnie popołudnie w Ostrawie Iga Świątek walczyła o swój ósmy finał w sezonie 2022. W półfinale w Czechach rywalką Polki była 21. w światowym rankingu, będąca w naprawdę dobrej formie Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa, która wcześniej pokonywała m.in. Wiktorię Azarenkę czy Darię Kasatkinę.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Niesamowita bitwa Świątek z Aleksandrową. Polka w finale w Ostrawie

Pierwszy set tego meczu był niezwykle wyrównany. Niech świadczy o tym fakt, że obie panie grały go przez aż 65 minut, a o zwycięstwie musiał decydować tie-break. Na początku partii Iga Świątek miała trochę problemów przy własnym serwisie, gdyż trzy kolejne gemy wygrywała dopiero po grze na przewagi. Pod tym względem Aleksandrowa była nieco pewniejsza, aczkolwiek w końcówce seta i Polka, i Rosjanka przestały w ogóle tracić punkty przy własnym podaniu.

Tak było do stanu 6:5, 0:40, gdy Rosjanka serwowała o doprowadzenie do tie-breaka. Nagle w jej grę wdarła się spora ilość nerwów, co sprawiło, że zamiast łatwo wygrać tego gema, pozwoliła Świątek na zdobycie piłki setowej. W decydującym momencie Aleksandrowa potrafiła jednak zachować zimną krew, wygrała trzy kolejne piłki i doprowadziła do remisu po 6.

W tie-breaku inicjatywę miała Iga Świątek, która ani na chwilę nie pozwoliła rywalce wyjść na prowadzenie. Polka prowadziła 2:0 i 4:2, ale silnie serwująca i ryzykująca przy returnie Aleksandrowa ponownie potrafiła odrobić straty. Przy stanie 5:5 tym razem więcej zimnej krwi było po stronie liderki rankingu WTA, która dobrym returnem, a następnie punktowym serwisem wygrała 7:5, a w całym secie 7:6.

Sprzeczne emocje rywalek Igi Świątek. Zupełnie inne podejście do gry z Polką

Druga partia wyglądała za to zupełnie inaczej, ale niestety nie z korzyścią dla Świątek, która została w niej zdeklasowana przez Aleksandrową. Rosjanka szybko zaliczyła pierwsze w tym meczu przełamanie i szła za ciosem. Wygrała nawet czwartego gema, w którym Świątek prowadziła już 40:0 przy własnym serwisie, ale nawet to nie pozwoliło jej przerwać serii rywalki, która błyskawicznie wygrała pięć gemów z rzędu i wyszła na prowadzenie 5:0.

Dopingowana przez kilkutysięczną publiczność w Ostrawie Polka zdołała się jeszcze zerwać do walki. Najpierw wygrała swoje podanie, a następnie zaliczyła pierwsze w tym spotkaniu przełamanie. Niestety jednak, przy stanie 2:5 znów nie potrafiła utrzymać swojego serwisu. Dobrze returnująca Aleksandrowa wykorzystała pierwszą piłkę setową i zwyciężyła w całym drugim secie 6:2.

Trzecia partia to powrót do niezwykle zaciętej i wyrównanej walki z pierwszego seta. Do stanu 3:3 obie tenisistki konsekwentnie, choć nie bez problemów wygrywały własne podanie. W siódmym gemie nastąpił jednak wyraźny kryzys w grze Aleksandrowej, która za sprawą swoich prostych błędów została przełamana przez Świątek do zera.

Polska liderka rankingu WTA zdobyła w tym okresie łącznie aż dwanaście punktów z rzędu i po pewnym wygraniu własnego serwisu prowadziła 5:3. I mogła to zakończyć już w kolejnym gemie, gdyż przy serwisie Aleksandrowej i grze na przewagi miała aż trzy piłki meczowe. Z trybun pojawiały się nawet siatkarskie okrzyki "Ostatni, ostatni!", ale Rosjanka wytrzymała presję i ratowała się mocnym pierwszym serwisem, ostatecznie wygrywając tę rozgrywkę.

Iga wciąż jednak serwowała po wygraną w tym spotkaniu i z tego przywileju skrzętnie skorzystała. W tym decydującym momencie serwowała niemal bezbłędnie i wykorzystując czwartą piłkę setową w całym meczu, mogła świętować awans do ósmego finału w tym sezonie.

Iga Świątek po niebywałej walce z dobrze dysponowaną rywalką i własnymi słabościami pokonała Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową 7:6, 2:6, 6:4, awansując do finału turnieju w czeskiej Ostrawie. W niedzielnym finale polska tenisistka zagra z reprezentantką gospodarzy, Barborą Krejcikovą (WTA 23), która po bardzo zaciętym pojedynku pokonała w półfinale Kazaszkę Jelenę Rybakinę (WTA 26) 4:6, 7:6, 6:4.