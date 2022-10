Nowy gatunek nazwany na cześć Djokovicia. Serbscy naukowcy szokują

Grupa naukowców z Serbii kilka lat temu ogłosiła odkrycie nowego gatunku owada, znalezionego w górach w zachodniej części kraju. Teraz przy tej okazji postanowiła oddać hołd wielkiemu tenisiście z tego kraju Novakowi Djokoviciowi. Chrząszcza nazwano więc, nawiązując do nazwiska słynnego sportowca. Jak informują serbskie media, naukowcy sugerowali się szybkością, siłą, elastycznością i zdolnością do przetrwania owada w trudnym środowisku, czyli cechami, które Djoković prezentuje na korcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Djoković zdyskwalifikowany z US Open. "Słuszna decyzja, ale Serb miał pecha"

Duvalius Dokovici - nowy gatunek chrząszcza nazwany na cześć Novaka Djokovicia

Nowy gatunek nosi dumną nazwę Duvalius Dokovici. Agencja informacyjna Tanjug zacytowała nawet jednego z badaczy Nikolę Vesovicia, który opisał, jak wygląda to stworzenie. -To bardzo mały owad, całkowicie ślepy i pozbawiony pigmentu, z bardzo długimi nogami i czułkami - wytłumaczył profesor zatrudniony na wydziale biologii w Belgradzie. - To drapieżnik, podobnie jak Novak, który jest rodzajem drapieżnika na kortach tenisowych - dodał.

Vesović przyznał też, że to on był pomysłodawcą specyficznego uhonorowania tenisisty. - Zaproponowałem nazwanie nowego gatunku imieniem Djokovicia. To człowiek, który wiele zrobił dla naszego kraju. Czujemy potrzebę, aby mu się odwdzięczyć w sposób, w jaki tylko możemy - zdradził.

Nie pierwszy taki przypadek. Do nazwiska Djokovicia nawiązuje też nazwa... ślimaka

Sam Djoković z zadowoleniem przyjął taką formę wyróżnienia, o czym dał znać w mediach społecznościowych. Co ciekawe chrząszcz to niejedyne zwierzę nazwane imieniem Serba. W 2021 r. w Czarnogórze został odkryty nieznany wcześniej ślimak słodkowodny i otrzymał nazwę Travunijana Djokovici.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Obecnie Djoković bierze udział w turnieju ATP w Nursułtanie, gdzie w sobotę zmierzy się w półfinale z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Wcześniej 21-krotny triumfator zawodów rangi Wielkiego Szlema zwyciężył w turnieju organizowanym w Tel-Awiwie. W tamtejszym finale pokonał Chorwata Marina Cilicia 6:3, 6:4.