Burza w Hiszpanii po tym, co ter Stegen zrobił Szczęsnemu. "To zły rezerwowy"

Marc-Andre Ter Stegen i Wojciech Szczęsny będą bramkarzami FC Barcelony w przyszłym sezonie - informuje "Cadena SER", powołując się na Bojana Krkicia seniora - byłego członka zarządu Barcelony oraz ojca aktualnego członka pionu sportowego klubu Bojana Krkicia. Nie brakuje jednak wątpliwości co do sytuacji, w której to Szczęsny mógłby w pewnym momencie zająć miejsce w bramce Barcy. - Ter Stegen to zły zmiennik - zaznaczył dziennikarz Gonzalo Alvarez.

