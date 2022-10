FIFA 23 naprawiona. EA posłuchało graczy

Nie wyszła jeszcze taka FIFA, która każdemu by dogodziła. Gracze bywają kapryśni i surowi w osądach, ale przecież wszystko w intencji lepszych wrażeń z rozgrywki. A jeśli dodatkowo skargi się powtarzają, to znaczy, że rzeczywiście coś musi być na rzeczy. Temu też cieszy dość szybka reakcja EA Sports na zażalenia. Najnowsza aktualizacja ma poprawić grę.

Ważne poprawki do FIFA 23

Zazwyczaj co roku, krótko po premierze kolejnej części serii, EA Sports wprowadza pewne usprawnienia, które mają wyeliminować najbardziej szkodliwe mankamenty nowej gry. W przypadku FIFA 23 nie jest inaczej. Gracze dość szybko odkryli wadliwe elementy tytułu. Od zbyt mocnych mechanik strzałów, przez dziwne zachowanie sędziów czy bardzo nieporadnych i ślamazarnych bramkarzy.

Wicemistrz świata i zwycięzca Ekstraklasa Games 2022 Kacper "Furman" Furmanek wyjawił w wywiadzie z Sport.pl, że jego zdaniem słabo zostało dopracowana mechanika podań. To jeden z elementów, który EA zobowiązało się poprawić w październikowej aktualizacji. Teraz mają one być dużo szybsze, dzięki czemu zmieni się też tempo samej rozgrywki. Kanadyjska ekipa przyjrzała się również komicznej momentami grze bramkarzy. Golkiperzy będą lepiej ustawiać się do uderzeń oraz szybciej na nie reagować.

Doświadczony graczu, gdzie się ukryłeś?

Dwa wymienione wyżej aspekty to najważniejsze zmiany z najnowszej aktualizacji. EA skoryguje również drybling, działanie lobów czy kilka zasad z trybów Ultimate Team, kariery i VOLTA. Reszta poprawek tyczy się mniejszych detali z samej rozgrywki.

Brakuje jednak chociażby informacji o strzałach "z fałsza", a te w ostatnich dniach robią prawdziwą furorę. Być może nowe reakcje bramkarzy nieco osłabią ich skuteczność, ale w grach FIFA niczego nie można być pewnym - sama rozgrywka i gracze zweryfikują.

