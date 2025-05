Hiszpanie przecierają oczy. "Barcelona pomyliła się ws. Lewandowskiego"

18 goli i 25 asyst - to liczby, które w tym sezonie osiągnął Lamine Yamal w barwach Barcelony. - Piłkarz powinien być zadowolony z tego, gdzie się znajduje, nie widzę lepszego miejsca dla Lamine'a. To pokolenie ma szansę na zapisanie się w historii. Stawiając się na jego miejscu, chciałbym zostać i być częścią tej drużyny. Nie widzę żadnego problemu, zwłaszcza że ma już kontrakt, który zostanie przedłużony - opowiadał Deco, dyrektor sportowy Barcelony. Czy uda się bezproblemowo przedłużyć kontrakt z Yamalem?

Barcelona popełniła błąd przy Lewandowskim? "Myliła się"

W programie "El Larguero" w radiu Cadena SER pojawił się wątek nowego kontraktu Lamine'a Yamala, ważnego do czerwca 2030 r., który zostanie podpisany, gdy piłkarz skończy 18 lat. Santi Ovalle podaje, że Yamal chce być najlepiej zarabiającym piłkarzem w Barcelonie. Dziennikarz zwraca uwagę na to, że klub popełnił błąd w przypadku Roberta Lewandowskiego. O co konkretnie chodzi?

- Problemem jest kontrakt, jaki Lewandowski będzie miał w przyszłym roku. Albo Frenkie de Jong czy Marc-Andre ter Stegen. Barcelona pomyliła się ws. wyższego kontraktu Lewandowskiego - mówi Bruno Alemany. - Lewandowski zarobi 26 mln euro w przyszłym sezonie. W klubie rozumieją, że tę kwotę trzeba zrównoważyć. Lewandowski jest najlepiej opłacanym zawodnikiem w drużynie. Klub uważa, że jego pensja jest nieaktualna i należy się jej przyjrzeć w najbliższym czasie - tłumaczy Ovalle.

Lewandowski wypełnił limit 55 proc. rozegranych meczów w sezonie, przez co jego kontrakt z Barceloną jest ważny do czerwca 2026 r. Warto wyjaśnić, że w swoim pierwszym sezonie w Barcelonie Lewandowski zarabiał 20 mln euro, a w rozgrywkach 24/25 pensja Polaka wzrosła do 32 mln euro brutto.

Czy Yamal ma szansę zostać najlepiej zarabiającym piłkarzem Barcelony? - Niezależnie od tego, czy masz 17, 18 czy 19 lat, twoja pensja musi być adekwatna do zmian, jakie wprowadzasz w zespole. Jego pensja musi być na tym poziomie. Nie chodzi o wiek, chodzi o wyniki, musi być opłacany proporcjonalnie. Leo Messi zarabiał 139 mln euro brutto rocznie - mówi Jordi Marti. - Barcelona nie myli się, podnosząc pensję Yamala - dodaje Alemany.

"Barcelona znalazła się w trudnej sytuacji. Będzie musiała podjąć decyzję, czy podnieść pensję Yamala ponad Lewandowskiego, czy też porozmawiać z Robertem i mimo porozumienia obniżyć jego żądania finansowe" - pisze Cadena SER.