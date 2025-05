Na tę decyzję czekali! Ministerstwo wyłoży ponad 40 mln zł. Oto cel

- Zostałem tu sama z mężem. Był huk przewracających się rzeczy, wyrywanych drzwi. Czułam się jak na Titanicu. To było traumatyczne przeżycie - opowiadała Sport.pl pani Beata Szczepańska, właścicielka hotelu oraz restauracji Olimp przylegających do hali sportowej w Prudniku. To było jedno z wielu miejsc, które ucierpiało podczas zeszłorocznej powodzi.

Wielkie pieniądze na odbudowę po powodzi. Jest decyzja ministerstwa

Pieniądze na remont hali "Obuwnik" w Prudniku zaczęła zbierać wówczas koszykarska Pogoń Prudnik. Zbiórkę wsparł m.in. Marcin Gortat. Odbył się też mecz, z którego dochód został przeznaczony na odbudowę. To w tym budynku odbyła się też konferencja prasowa, na której minister sportu Sławomir Nitras zapowiedział przeznaczenie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki aż 400 milionów złotych na cele związane z odbudową zniszczonych obiektów sportowych.

- Pieniędzy dla nikogo nie zabraknie. Wszystkie obiekty, bez względu na wielkość, będą traktowane tak samo - mówił wtedy Sławomir Nitras.

Rządowy portal gov.pl poinformował w czwartek, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże Prudnikowi kolejne pieniądze na odbudowę - aż 42,3 miliony złotych.

Blisko 30 milionów z tej kwoty ma zostać przeznaczone na odbudowanie i zmodernizowanie hali "Obuwnik". Po remoncie obiekt ma się stać miejscem szkolenia dla łuczników.

- Hala łucznictwa w Prudniku jest symbolem tego, jak niszczycielski był to żywioł. Po odbudowie stanie się przykładem odbudowy w dużo wyższym standardzie. Będzie spełniała wszelkie standardy olimpijskie. Chcę bardzo jasno podkreślić, jak ta hala jest ważna dla lokalnej społeczności, dla tych, którzy łucznictwo trenują, jak jest ważna dla przywrócenia normalności - powiedział Marcin Kierwiński, minister ds. odbudowy po powodzi, podczas konferencji prasowej.

Pozostałe pieniądze trafią do jeszcze pięciu innych projektów. Jak czytamy w komunikacie, do tej pory złożono łącznie 60 wniosków na kwotę 375 milionów złotych. "Program odbudowy infrastruktury sportowej zniszczonej wskutek powodzi zakłada preferencyjne warunki dofinansowania, które może wynieść nawet 99 proc. kosztów zadania" - przypomina ministerstwo.

Dofinansowanie ministerstwa sportu zostanie przeznaczone na: