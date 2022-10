Ponad 13 milionów dolarów w puli nagród. Na turnieju zagra polski esportowiec

Dota 2 to nie bez powodu gra o największych zarobkach wśród profesjonalnych graczy. Jest to w głównej mierze zasługa corocznego turnieju The International, który obfituje w rekordowe pule nagród. W tym roku będzie to ponad 13 milionów dolarów, zaś podczas turnieju zagra jeden Polak - Michał "Nisha" Jankowski.

Turniej z największymi nagrodami

Na przestrzeni lat w ramach nagród z turniejów Dota 2 rozdano blisko 300 milionów dolarów nagród finansowych, donosi portal Esports Earnings. Znakomita część tych pieniędzy pochodzi z cyklu turniejów The International, gdzie pula nagród liczona jest w dziesiątkach milionów. To najważniejsze zawody, których wygranie automatycznie sprawia, że zwycięzcy z graczy z miejsca stają się milionerami.

Organizatorami The International jest Valve, firma odpowiedzialna także za samą Dotę 2. Pokaźne nagrody finansuje natomiast społeczność. Fani rozgrywek dokonują tego poprzez zakupienie przepustek bojowych, które kosztują od 10 do nawet 45 dolarów. Dwadzieścia pięć procent z każdej zakupionej przepustki trafia do puli turnieju. Podczas tegorocznego The International zawodnicy zagrają o przynajmniej 13 milionów 600 tys. dolarów.

Polak zagra na The International 2022

Prawo udziału w The International nie przysługuje wszystkim chętnym. Proces kwalifikacyjny jest długi, trwa przez kilka miesięcy poprzedzających cały turniej. W ostatnich dniach trwają tak zwane kwalifikacje ostatniej szansy - to właśnie te okazały się pomyślne dla Team Secret, organizacji reprezentowanej przez Michała "Nishę" Jankowskiego.

Choć były to rozgrywki ostatniej szansy, nie było to równoznaczne z brakiem konkurencji. W drodze po zajęcie jednego z dwóch ostatnich miejsc Team Secret musiało pokonać między innymi T1, zaś w spotkaniu decydującym - Virtus.pro. W późniejszym czasie rosyjska organizacja odniosła porażkę także w meczu przegranych, a ostatnie miejsce na The International 2022 zajęło Team Liquid.

Turniej rozpocznie się już w najbliższą sobotę, 15 października i potrwa przez piętnaście dni. Rozgrywki odbędą się w pełni w formacie offline, zaś ich gospodarzem będzie Singapur.

