Wojciech Szczęsny zawiesił sportową emeryturę, dołączył do FC Barcelony i pomógł jej wywalczyć aż trzy trofea - Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla, a także mistrzostwo kraju. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie Ligi Mistrzów. Mimo wszystko Polak zyskał wielu sympatyków i zwolenników w stolicy Katalonii. Nie wiadomo jednak, czy pozostanie w zespole na dłużej. Tym bardziej że najpewniej w przyszłym sezonie będzie pełnił rolę zmiennika Marca-Andre ter Stegena, kapitana. Katalończycy chcą, by nasz rodak nadal reprezentował ich barwy, ale decyzję podejmie sam bramkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

- Teraz jest odpowiedni czas, by porozmawiać o tym [przedłużeniu umowy, przyp. red.] z klubem, bo chęć klubu jest. Myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować. Ale nie to będzie decydowało - mówił 35-latek.

Deco mówi o sytuacji w bramce Barcelony. "Mamy dwóch bramkarzy"

Media donosiły, że od decyzji Szczęsnego wiele zależy. Nie chodzi tylko o jego przyszłość, ale także o przyszłość Inakiego Peni, czy ewentualnego nowego golkipera. Jeśli Polak przedłuży umowę, to najpewniej z klubu odejdzie Hiszpan, a dołączyć może nowy nabytek, np. Joan Garcia z RCD Espanyol, który jest coraz mocniej łączony z drużyną Hansiego Flicka.

Teraz głos w sprawie obsady bramki Barcelony zabrał Deco. W rozmowie z RAC1 przedstawił, jak obecnie wygląda sytuacja z golkiperami. - Mamy dwóch bramkarzy, "Teka" [pseudonim Szczęsnego, przyp. red.] i Marca. Pomysł jest taki, żeby pozostali z nami - zaczął dyrektor sportowy, cytowany przez fcbarca.com. A na tym nie zakończył.

- Musimy też zobaczyć, co zdecyduje Inaki, któremu został rok kontraktu. Musimy też w perspektywie dwóch lat rozglądać się za innym z powodu ich wieku. Mamy utalentowanych zawodników u siebie, ale musimy zobaczyć, jak się rozwiną - dodał Deco, czym dał jasno do zrozumienia, że w najbliższej przyszłości najpewniej Barcelona będzie poszukiwać golkipera. Czy będzie to Joan García? - Temat bramkarzy mam opanowany w bardzo niewielkim stopniu, ale w obszarze skautingu pracujemy, aby mieć poprawę. Joan to dobry bramkarz - ocenił.

Zobacz też: Wymiana ciosów w polskiej ekstraklasie. "Granica została przekroczona".

Szczęsny ma szansę, by w kolejnym sezonie powalczyć z ter Stegenem

Tak więc pozostaje nam czekać na decyzję Szczęsnego, a także ruchy, które w związku z tym będzie zmuszona bądź też nie, wykonać Barcelona. Przed drużyną Flicka ostatnie spotkanie tego sezonu. W nim zmierzy się z Athletikiem Bilbao. W bramce najpewniej pojawi się ter Stegen, który wraca do zdrowia i ważne dla niego jest, by łapał kolejny minuty, co pozwoli mu wrócić do dobrej dyspozycji. A że Barcelona zapewniła sobie już mistrzostwo, to Flick może śmiało na niego stawiać.

Jak na razie Niemiec rozegrał dwa mecze, ale kibice i eksperci dość mocno go skrytykowali. Popełnił bowiem kilka błędów. Dlatego też nie można być pewnym, że na sto procent to ter Stegen stanie w bramce w kolejnym sezonie. Szczęsny może walczyć z nim o status numeru jeden, jak równy z równym.