Esportowe mistrzostwa świata. Błąd doprowadził do zablokowania postaci.

Błędy to nieodłączny element gier komputerowych, nawet tych niezwykle dopracowanych i tworzonych z największą uwagą. Wyjątku w tym przypadku nie stanowi League of Legends. Podczas mistrzostw świata we wspomniany tytuł esportowy doszło do błędu, który doprowadził do czasowego zablokowania jednej z postaci.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiele firm podejmowało próbę stworzenia symulatora tenisa na miarę piłkarskiej FIFY. Jak poradził sobie Matchpoint?

Postać została wykluczona

League of Legends, jak wszystkie gry komputerowe, pomimo największych starań twórców, nie są w pełni pozbawione błędu. Jak się okazało, do jednego z nich doszło podczas trwających mistrzostw świata w League of Legends. Dotyczył on postaci Orianny, a dokładnie jej umiejętności ostatecznej.

Do wystąpienia błędu doszło w trakcie spotkania pomiędzy Rogue a GAM Esports. Orianna spoczywała wówczas w rękach midlanera europejskiej formacji, Larssena. Podczas jednej z walk drużynowych zdecydował się na użycie umiejętności przypisanej do klawisza "R". Jej animacja pojawiła się na zawodniku, jednak obrażenia zostały zadane w zupełnie innej części jego ekranu.

ESL Mistrzostwa Polski. Niesamowita seria AGO trwa. Kłopoty 9INE w środku tabeli Grupy A

Riot Games reaguje

Nie jest to ogromny błąd, lecz zdecydowanie wpływający na integralność rozgrywki. Firma natychmiast podjęła działanie, decydując się na wyłączenie postaci na czas nieokreślony. Komunikat ze strony firmy jest prosty - Orianny nie zobaczymy podczas Worldsów 2022 aż do odwołania.

Znamy uczestników esportowych mistrzostw. Trzech Polaków