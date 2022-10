Za głośny doping. Esportowcy się skarżą

Zmagania w ramach tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends przeniosły się do Nowego Jorku. To właśnie w tamtejszym Miadon Square Garden odbywają się zmagania grupowe głównego etapu rozgrywek, które obserwuje całkiem pokaźna publika. Jak się okazuje, doping daje się we znaki graczom.

Głos zabrał wspierający Evil Geniuses

Udzielanie wywiadów po meczach to stały element wielu turniejów esportowych. Nie inaczej jest w przypadku tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Jednym z obecnych na miejscu rozgrywek dziennikarzy jest Travis Gafford, któremu udało się zamienić kilka słów ze wspierającym Evil Geniuses, Phillppe’em "Vulcanem" Laflamme’em.

Kolega z drużyny Kacpra "Inspireda" Słomy podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przebiegu spotkań przed publicznością. Jak się okazuje, doping ze strony widzów jest słyszalny na scenie. Mikrofony poszczególnych zawodników mają wyłapywać niechciane dźwięki, przekazując je dalej pozostałej części drużyny poprzez komunikator głosowy.

To sytuacja niepożądana

Vulcan w ostrych słowach ocenił sytuację, określając ją niedopuszczalną na turnieju takiej rangi. Wszak mówi się o najważniejszym turnieju wiodącej gry esportowej. Zawodnik miał zgłaszać problemy obecnemu na scenie sędziemu, ten jednak polecił dokończenie gry w panujących warunkach.

Do sprawy odniosło się Riot Games, firma odpowiadająca za organizację rozgrywek. Przyznała, że jest świadoma problemu i razem z technikami dźwięku dołożą wszelkich starań, aby go zażegnać.

