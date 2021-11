Tych piłkarzy musisz mieć w składzie FIFA 22. Potężne karty Ultimate Team

In-formy, karty specjalne i najwyżej ocenione – często są drogie, ale z ceną nie zawsze idzie jakość. Czasami w FIFIE można tak wybrać piłkarzy, by ci spisywali się o wiele lepiej niż sugerowałyby ich statystyki.

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Siła kluczem do zwycięstwa

Pierwszym na naszej liście jest Adama Traore. Piłkarz znany ze znakomitej sylwetki radzi sobie na prawdziwym boisku raz lepiej raz gorzej. Z tego powodu jego ocena ogólna – 78 – nie powala na kolana. Ciekawiej robi się gdy zajrzymy głębiej w statystyki, a te najważniejsze Hiszpan ma na genialnym poziomie.

96 tempa, w tym 97 przyspieszenia sprawią, że Traore ucieknie każdemu obrońcy w pojedynku biegowym. Każdy, kto chociaż raz zetknął się z FIFĄ wie, jak bardzo ważna jest szybkość. Zawodnik Wolves ma ją na bardzo wysokim poziomie. Dalej – drybling. Traore jest skrzydłowym, dlatego często będzie mierzył się w pojedynkach 1vs1. Wysokie umiejętności dryblingu, ocenione łącznie na 86, a także aż 4 gwiazdki sztuczek są skuteczną bronią przeciwko szczelnej defensywie rywala. Na koniec siła – Traore ma jej aż 87, co oznacza, że poradzi sobie z każdym rywalem w „walce wręcz". Cena za skrzydłowego to około 1000 monet.

Kolejne wyróżnienie trafia do Marcosa Llorente. Hiszpan jest pomocnikiem idealnym, mając niemal wszystkie statystyki ocenione na 80 lub więcej. Jest bardzo uniwersalny, wysoki, ma 4 gwiazdki słabszej nogi. Powinien odnaleźć się w każdej sytuacji, a kosztuje tylko 25 tysięcy na Xboxie.

Black Friday w FIFA 22. Co przygotowali dla graczy twórcy?

Potężna siła rażenia

Przejdźmy do napastników, bo w FIFIE 22 mamy z czego wybierać. W realiach FIFY znakomicie sprawdza się Timo Werner z jego szybkością, a także bardzo dobrze ocenionymi strzałami. Niemiec nie jest również za słaby na walki bark w bark z obrońcami. Słabsza noga oceniona na 4 gwiazdki daje nam komfort niezastanawiania się, jak się ustawić do strzału. Do tego zawodnik Chelsea ma wysoką pracowitość w ataku. To wszystko za zaledwie około 4500 monet.

Droższą opcją z Premier League jest Heung-Min Son. Koreańczyk to gwiazda każdej FIFY, w tegorocznej edycji jego ocena to aż 89. Zawodnik Spurs jest jednak wart swojej ceny, czyli 50 tysięcy monet. Son ma wysoko ocenione praktycznie wszystkie najważniejsze statystyki dla atakujących – jest bardzo szybki, ma świetnie ocenione strzały, potrafi również dryblować i podawać. Do tego ma aż 4 gwiazdki sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi, co jest rzadkością. Koreańczyk w każdej FIFIE powinien być fundamentem zespołu, „22" nie jest tutaj wyjątkiem.

Z bardzo tanich propozycji na ataku wyróżnia się Victor Osimhen. Kosztuje kilkaset monet, ale jest szybki i potrafi bardzo dobrze wykańczać akcje, ponadto jest silny i wysoki jak na tak zwinnego napastnika. Z ligi włoskiej warto również uwagę zwrócić na Federico Chiesę, który kosztuje niewiele więcej, bo około 1500 monet, a statystyki ma naprawdę zadowalające. Zwłaszcza w kontekście szybkości i dryblingu, dzięki czemu jest idealnym skrzydłowym.

Jak wypada bohater Milanu w FIFA 22? Mogło być lepiej

Zabezpieczyć tyły

Gwiazdą tegorocznej FIFY jest zdecydowanie Maxence Lacroix. Obrońca Wolfsburga jest oceniony na zaledwie 89, ale jest piekielnie szybki. Jego tempo oceniono na aż 88, co jest ewenementem wśród środkowych obrońców. Ponadto jest wysoki – ma 190 centymetrów wzrostu – więc powalczy o każdą górną piłkę. I jest już bardzo tani – kosztuje zaledwie 2 tysiące monet.

Na pozycje bocznych obrońców należy szukać piłkarzy jak najszybszych. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na Alphonso Daviesa. Kanadyjczyk to bardzo dobra propozycja dla osób budujących skład z Bundesligi. W dodatku jest stosunkowo tani – kosztuje około 5 tysięcy monet. To niewiele jak za jednego z najszybszych piłkarzy w grze.

Więcej treści esportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Na bramce zaś dobrze postawić na Eduarda Mendy’ego z Chelsea. Senegalczyk co prawda nie ma wybitnych statystyk, jest za to bardzo wysoki i po prostu komponuje się z obecną mechaniką gry. Warto przetestować, zwłaszcza, że kosztuje tylko 2 tysiące monet.

Jak widać w Ultimate Team można złożyć naprawdę dobry skład za stosunkowo niewielkie pieniądze. Sytuacja na rynku transferowym w FIFIE 22 bardzo szybko uległa załamaniu, bowiem już w listopadzie możemy zagrać ciekawymi kartami za kilka tysięcy monet.

